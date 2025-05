El PP pide a Gallardo que renuncie a su aforamiento para "demostrar que no quiere esconderse detrás de su escaño"

CÁCERES 22 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Popular de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha afirmado que "hoy la jueza ha sentado en el banquillo de los acusados a Miguel Ángel Gallardo, y eso confirma que el secretario general del PSOE de Extremadura ha querido huir de la Justicia escondiéndose en la Asamblea de Extremadura".

Por ello, le ha pedido que no use la institución regional "como un burladero" y que renuncie a su aforamiento para "demostrar que no quiere esconderse detrás de su escaño".

Sánchez Juliá ha reprochado a Gallardo que haya acusado al PP "querer dilatar la causa", y le ha indicado que ahora "tiene una oportunidad de oro para no dilatar esta causa poniéndose a disposición de la Justicia".

"Solo tiene que ir al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, registrar la renuncia a su aforamiento y demostrar que quiere representar a los extremeños en la Asamblea y no esconderse detrás de su escaño", ha sentenciado.

En declaraciones a los medios esta tarde en Cáceres tras conocerse que la jueza ha pedido la apertura de juicio oral para David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, Miguel Ángel Gallardo y otras nueve personas más, el portavoz de los 'populares' extremeños ha calificado de "movimientos sucios" los que ha realizado en las últimas horas Gallardo, con lo que "ha demostrado que no es digno de estar en la Asamblea y de representar a los extremeños en la Cámara autonómica".

"Gallardo, en las últimas semanas, ha llevado lo peor de la política a las instituciones porque se está demostrando que el problema es él mismo", ha recalcado Sánchez Juliá, en alusión a la entrada de Gallardo como diputado extremeño, con lo que ha sido necesaria la renuncia de una diputada socialista y de cuatro personas más.

Con esto, ha asegurado que "estamos viendo cómo lo peor del sanchismo está en Extremadura con esta utilización de las instituciones por parte de Miguel Ángel Gallardo". "Hemos visto como ha jugado con sus compañeros, mercadeando con ellos para pagar favores demostrando que el PSOE actúa como una mafia", ha subrayado.

"Es vergonzoso que el nombre de Extremadura se esté manchando a nivel nacional por culpa de Miguel Ángel Gallardo que solo busca su propio beneficio. Y estamos viendo como la Justicia está haciendo el trabajo que no ha querido hacer Gallardo, que es dar explicaciones a los extremeños", ha sentenciado Sánchez Juliá.