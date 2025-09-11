El PP pide a Gallardo "responsabilidad" y que apoye el trabajo de Vaquera para "no ceder a un chantaje" en el transporte

MÉRIDA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea, Sandra Valencia, ha considerado "utópico" que el socialista Miguel Ángel Gallardo solicite la dimisión de la consejera de Educación, María Mercedes Vaquera, por su gestión en el transporte escolar en la región cuando ésta lo que está haciendo, además de "trabajar" en la cuestión, es "no ceder a un chantaje" por una parte del sector.

Al contrario, ha pedido a Gallardo que aplique la "responsabilidad de gobierno" que él mismo ha ostentado al frente de instituciones como la Diputación de Badajoz para defender la protección de los recursos públicos que está tratando de aplicar Vaquera en el asunto del transporte escolar.

"No tiene sentido que pida la dimisión, al revés, le pedimos responsabilidad. Responsabilidad de gobierno. Él ha sido presidente de la Diputación de Badajoz y sabe lo que es gestionar y un presidente, sea de la diputación o de la institución que sea, tiene que tener responsabilidad de la gestión de los recursos y evidentemente lo que no puede hacer es cederse a un chantaje y es lo que ha hecho nuestra presidenta y es lo que ha hecho nuestra consejera", ha sentenciado la 'popular', quien también se ha referido a la situación judicial de Gallardo.

"¿Quién pide la dimisión? El señor Gallardo que va a estar sentado en el banquillo, el aforado express... ¿Pedir la dimisión de una consejera que está trabajando día, tarde y noche por nuestra educación, que está con diálogo y con consenso hablando con toda la comunidad educativa, que sus únicos desvelos son ahora mismo trabajar por los extremeños?", se ha preguntado.

En este sentido, en declaraciones a los medios este jueves en Mérida con motivo del inicio del curso escolar y la situación del transporte educativo, la diputada del PP ha incidido en que en esta materia lo que hace la consejera Mercedes Vaquera es "trabajar para defender la educación de todos los extremeños pero también trabajar para defender los recursos económicos que son de todos los extremeños".

"No creo que se haya podido trabajar con más previsión porque llevamos desde el año 2023, desde julio del año 2023 que llegó la presidenta María Guardiola al gobierno trabajando este tema, es decir, 18 reuniones en el año 2025 pero muchas más anteriormente porque lo primero que hicieron las empresas de transporte fue poner de relieve a la consejería que trabajaban a pérdidas y que tenían unos precios del año 2016 cuando nos encontrábamos en el año 2023", ha remarcado.

Al respecto, Sandra Valencia ha destacado que el Gobierno de María Guardiola "ha puesto sobre la mesa todas las medidas, incluso las medidas judiciales, para que hoy el servicio de transporte, un servicio esencial para toda la comunidad y para todos la alumnos, transcurriese de manera con total normalidad".

"Durante todos estos días, durante todos estos meses, la Consejería de Educación ha estado trabajando de la mano de las empresas de transporte, firmando un acuerdo marco que todos firmaron y en el cual todos estaban de acuerdo, que suponía en muchos casos la subida de hasta un 30 y un 50 por ciento de los precios, porque debemos de recordar que estaban trabajando en muchos casos a pérdidas con precios con el Partido Socialista del año 2016, que no se les actualizaba desde el año 2016", ha añadido.

Al respecto, ha recordado que esta subida acordada con "diálogo" y con "consenso" suponía más de 16 millones de euros que el Gobierno de Guardiola "no dudó en poner encima de la mesa, porque entendía que es un servicio esencial para la comunidad autónoma".

"El Gobierno de la presidenta María Guardiola es un Gobierno justo, es un Gobierno responsable, que trabaja y que por supuesto defiende siempre los intereses y el derecho a la educación de todo nuestro alumnado, de todo nuestro alumnado, pero también es un Gobierno responsable que tiene que defender la gestión de los recursos económicos de todos los extremeños, porque no olvidemos que los recursos económicos de la Junta de Extremadura es el dinero de todos los extremeños", ha añadido.

Finalmente, en alusión a la postura de algunas formaciones políticas sobre la gestión del transporte escolar este curso en Extremadura, la 'popular' ha preguntado si la oposición "está del lado de un Gobierno que trabaja por los derechos del alumnado extremeño, por el derecho a la educación y por el derecho de la gestión de los recursos económicos de todos los extremeños, o por lo tanto está del lado de una minoría de empresas que coaccionan, que amedrantan y que quieren jugar con el dinero de todos los extremeños".

"Dadas las declaraciones de hoy, está claro de qué lado están. Están del lado de las personas, de las empresas que están utilizando como rehenes a 7.000 alumnos extremeños que en muchos casos hoy no han podido acudir a sus centros educativos", ha espetado.