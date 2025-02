El PP pide al PSOE que convalide el decreto de medidas fiscales de Guardiola para debatir sus alegaciones

MÉRIDA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La negociación entre los grupos parlamentarios de la oposición y el gobierno de María Guardiola para la convalidación del decreto ley de medidas fiscales presentado por el Ejecutivo regional tras retirar el Presupuesto para 2025 continúa encallado y con mutuos reproches sobre quién debe dar el siguiente paso para desbloquear la situación.

Un decreto ley que ha protagonizado la ronda de comparecencias de portavoces parlamentarios para dar cuenta del orden del día del pleno del próximo jueves, y para el que al día de hoy el Ejecutivo regional continúa sin los apoyos necesarios para sacarlo adelante.

Con todo, los tres grupos de la oposición mantienen que no han recibido aún la llamada del Gobierno para negociar su apoyo, mientras que desde el PP sostienen que han de ser PSOE y Vox quienes expliquen por qué no quieren ahora convalidar un decreto cuyo contenido estaba "hipernegociado" con los dos grupos durante la negociación de los fallidos presupuestos, y que ambos le habían dado su 'ok'.

"Todas las medidas que recoge el decreto ley de medidas fiscales, estaba de acuerdo tanto el Partido Socialista como Vox. Están hiper negociados porque en esa negociación presupuestaria le dieron el ok a ambos partidos, a ambos grupos parlamentarios. Por tanto, quien se haya movido de lo que estaba acordado será quien tiene que explicar en qué, cómo y por qué", ha señalado el portavoz del Grupo Popular, José Ángel Sánchez Juliá.

Se trata del mismo argumento que viene manteniendo en los últimos días la propia presidenta de la Junta, María Guardiola, si bien se trata de una versión que tanto PSOE como Vox desmienten.

