El PP propone que los autónomos no paguen los dos primeros meses cuando estén de baja por enfermedad

El Partido Popular de Extremadura ha avanzado que si María Guardiola sigue presidiendo la Junta a partir del próximo 21 de diciembre pondrá en marcha una medida "muy importante" para el colectivo de los autónomos consistente en que cuando estén de baja por enfermedad no paguen durante los dos primeros meses.

"Era la carga que tenían que soportar", ha señalado el portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, en declaraciones a los medios en Badajoz en las que ha especificado que esta medida se ha conocido este lunes a través del presidente de ATA, Lorenzo Amor, durante su intervención en el Desayuno Informativo de Prensa Ibérica, en la que este último ha explicado que en la entrega de un premio en Madrid pidió a Guardiola que, cuando los autónomos enfermen, no tengan que pagar la Seguridad Social desde el primer día al 60, cuando pasa a cubrirlo la Seguridad Social.

Cabe recordar que, ante ello, Lorenzo Amor ha desvelado que la presidenta de la Junta le dijo que lo estudiaría con su equipo y este lunes en un café previo le ha dado "una alegría" al decirle que, si los extremeños quieren que vuelva a ser presidenta de la Junta, los autónomos de la región se van a poder poner enfermos, porque el Ejecutivo autonómico va a cubrir desde el día 1 al 60 la cuota de la Seguridad Social, algo que agradece y que tilda de medida "pionera" en España y "muy importante" para el sector en la comunidad.

Sánchez Juliá ha destacado a este respecto que se trata de "una nueva muestra del apoyo" de María Guardiola al tejido de los autónomos y al empresarial y a la región, y de "un nuevo apoyo" al crecimiento económico de Extremadura, que está liderando la creación de empleo y los ránquines "más positivos" de España.

Así lo ha avanzado en declaraciones a los medios en Badajoz tras asistir al Desayuno Informativo de Prensa Ibérica protagonizado por el presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, quien a su vez ha sido presentado por la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola.

