El PP propone a Manuel Naharro para la Presidencia de la Asamblea y a Domingo Jesús Expósito para la Vicepresidencia

MÉRIDA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura propondrá a Manuel Naharro Gata como candidato a la Presidencia de la Cámara autonómica en la sesión constitutiva de dicha institución que se va a celebrar este martes, día 20.

Asimismo, el candidato del PP a la vicepresidencia de la Cámara autonómica será Jesús Expósito Rubio, según confirma a Europa Press el Grupo Popular.

De su lado, María Isabel Babiano Serrano será la propuesta que los 'populares' plantearán para la Secretaría de la Asamblea.

Cabe recordar que la sesión constitutiva de la Asamblea de Extremadura en la XII Legislatura comenzará a las 10,00 horas de este martes, con la constitución de la mesa de edad de la Cámara regional, tras la que los 65 diputados jurarán o prometerán su cargo.

De esos diputados, 29 serán del Grupo Parlamentario Popular, 18 del Grupo Socialista, 11 de Vox y 7 de Unidas por Extremadura, de acuerdo a los resultados de las elecciones del pasado 21 de diciembre, por lo que ningún partido cuenta con mayoría absoluta en la Cámara regional, que se establece en 33 diputados.

Tras el juramento o promesa de los nuevos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura, se procederá a la votación de la Presidencia de la Mesa de la Cámara, para la que cada grupo parlamentario podrá presentar a su propio candidato.

Ya con los candidatos presentados, se realizará una primera votación, en la que para ser elegido, la nueva Presidencia de la Asamblea necesitaría de la mayoría absoluta de la Cámara, es decir, 33 votos.

Si no se consigue la mayoría absoluta en primera votación, se realizará una segunda, en la que ya el candidato únicamente necesitará mayoría simple de la Asamblea para ser elegido presidente, una condición que, con la actual distribución de la Cámara extremeña, sólo cumple el Grupo Popular.