El PP propone al 'popular' Laureano León como senador autonómico por Extremadura y no cede su puesto a Vox

MÉRIDA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura ha registrado este viernes, día 6 de febrero, la propuesta de Laureano León como senador autonómico.

El PP utiliza así su cupo para proponer senador en representación de la Comunidad Autónoma de Extremadura a un 'popular', y a día de hoy no cede por tanto este puesto a un representante de Vox dentro de una hipotética negociación entre ambos partidos para la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta.

Cabe recordar que en la pasada legislatura el PP sí que cedió a Vox (en la persona de Ángel Pelayo Gordillo) su puesto de senador autonómico dentro del acuerdo que ambos partidos alcanzaron para la gobernabilidad en Extremadura.

Resta, asimismo, por darse a conocer la persona que el Grupo Socialista (la otra formación que además del PP tiene que proponer senador autonómico) plantea para ocupar el escaño que le corresponde en la Cámara Alta por designación autonómica.