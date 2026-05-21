El PP rechaza en el Pleno del Ayuntamiento de Cáceres la moción de Vox sobre "prioridad nacional" en ayudas sociales

Pleno del Ayuntamiento de Cáceres del mes de mayo - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Cáceres ha rechazado este jueves una moción presentada por el grupo municipal Vox en la que pedía que se aplicase la "prioridad nacional" en el acceso a las ayudas sociales que otorga el consistorio cacereño. La propuesta ha sido tumbada con los votos de los 'populares' además del PSOE y Unidas Podemos.

Así, el Pleno ordinario del mes de mayo ha acabado con el rechazo a las tres mociones presentadas por la oposición, ya que tampoco han salido adelante la presentada por el PSOE, en la que pedía la constitución de la Mesa de la Madrila para atender los problemas del barrio, ni la que había registrado Unidas Podemos, para instar al Gobierno a tomar medidas para rebajar un 40% el precio de los alquileres.

La moción socialista ha sido rechazada con los votos en contra de PP y Vox, mientras que la de la formación morada tampoco ha salido adelante, ya que solo ha contado con los dos votos a favor de UP, porque PP y Vox han votado en contra y el PSOE se ha abstenido al rechazarse su enmienda al texto inicial.

Pero el debate político más contundente se ha producido durante la moción de Vox que pretendía que se aplicara la "prioridad nacional" a la hora de otorgar las ayudas sociales en la ciudad. El concejal de Vox Francisco Flores ha defendido esta propuesta que buscaba también la derogación del Real Decreto por el que se regula el reconocimiento del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de las personas extranjeras que encontrándose en España no tengan su residencia legal en el territorio español.

Asimismo, se solicitaba "la inmediata repatriación de todos los inmigrantes que se encuentren de forma ilegal en el país, así como a la remigración de aquellos extranjeros que, al no contribuir con su trabajo a la economía nacional, erosionan el Estado de bienestar".

Ante este texto, el portavoz del Gobierno local Ángel Orgaz, puso sobre la mesa una enmienda en la que el PP proponía mantener algunos conceptos como el "arraigo real" y priorizar vínculos con el territorio a la hora de acceder a ayudas o vivienda pública, pero dejaba atrás los términos más problemáticos como la "remigración", o la retirada de la asistencia sanitaria a inmigrantes en situación irregular.

El PP quería adaptar el texto de Vox al marco constitucional y europeo, además de incorporar algunas referencias a acuerdos previos alcanzados con la formación de Santiago Abascal en otros ámbitos, pero la enmienda no fue aceptada por Vox al entender que se modificaba el espíritu de su propuesta. En este sentido, Flores ha argumentado que su partido no busca "titulares" sino soluciones para los vecinos de Cáceres y los jóvenes que "no pueden emanciparse".

Por su parte, Orgaz ha defendido que el PP es "un partido humanista, europeo, liberal y reformista", por lo que ha rechazado la petición de "remigración" de Vox porque "remigrar significa expulsar en masa a personas de origen extranjero por el mero hecho de serlo".

Desde la bancada socialista, la concejala Beatriz Cercas ha reprochado a Vox su "populismo del odio" y ha negado que exista un colpaso en los servicios públicos de la ciudad por las peticiones de regularización, ni que haya aumentado la inseguridad ciudadana.

Cercas ha señalado que si se aplica el término de "prioridad nacional" se está acabando con la igualdad de los ciudadanos y con las políticas de integración social. "Cuando un ayuntamiento dice que unas personas merecen menos derechos por su origen, se rompe la convivencia", ha enfatizado.

Finalmente, el concejal de UP Álvaro Jaén ha tenido duras críticas tanto para PP como Vox, a los que acusa de "promover decisiones crueles contra la población migrante". "No queremos una Cáceres clasista, blanca, colonial, queremos una inclusiva que respete los derechos humanos", ha aseverado.

Tras el debate y llegada la votación, los dos concejales de Vox se quedaron solos y su moción se rechazó por el resto de la corporación, ya que PP, PSOE y Unidas Podemos votaron en contra.

LA MADRILA Y LA VIVIENDA

En la moción presentada por el PSOE se pedía la reactivación "formal y efectiva" de la Mesa de La Madrila para abordar los problemas de este barrio que sufre problemas de convivencia por el ocio nocturno desde hace décadas. La propuesta ha sido rechazada por los votos de PP y Vox.

El concejal de Seguridad, Pedro Muriel, ha defendido que la Policía Local mantiene el dispositivo permanente en La Madrila para garantizar la convivencia y la seguridad, y ha anunciado que, en el último año, se han realizado 819 intervenciones, con actuaciones específicas en ruidos, controles y establecimientos.

Según Muriel, uno de los principales focos de actuación ha sido la respuesta a molestias por ruido y problemas de convivencia, con un total de 22 intervenciones por ruidos, 19 actuaciones por molestias en establecimientos (principalmente ruido) y 12 intervenciones por molestias vecinales.

En conjunto, más de 50 intervenciones directas vinculadas a la convivencia vecinal, lo que demuestra, según el edil, que "existe una presencia policial constante y efectiva en La Madrila, con actuaciones concretas en todos los ámbitos que preocupan a los vecinos como el ruido, control del ocio y seguridad".

"Estamos actuando con datos y con resultados haciendo controles de alcohol y drogas, inspecciones a establecimientos y más de medio centenar de intervenciones por molestias vecinales, lo que demuestra que se responde a los problemas reales del barrio", ha señalado.

Tampoco ha salido adelante la moción presentada por UP en la que se pedía que se instara al Gobierno de España a intervenir el precio de los alquileres bajándolos un 40% por la "crisis habitacional inaudita" que se está viviendo, ha dicho el concejal de la formación morada Álvaro Jaén. La moción se ha rechazado con los votos en contra de PP y Vox, y la abstención de PSOE.

El Pleno ha aprobado también otros asuntos como el acuerdo para el reconocimiento y mejora de las condiciones socioeconómicas de los empleados públicos municipales, que ha salido adelante con la abstención de PSOE y Unidas Podemos.

La aprobación del II Plan de Igualdad se ha aprobado con el voto en contra de Vox, al igual que la aprobación inicial de la denominación del paseo situado en el lateral de la avenida Hernán Cortés, como 'Paseo de la Diversidad'. Por cotra, la denominación de la zona verde situada al final de la calle Libra, junto al CEIP Francisco de Aldana, como 'Parque de la Inclusión', se ha aprobado por unanimidad.