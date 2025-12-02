El PP replica a Abascal que el "bloqueo" provocado por la "pinza del PSOE con Vox" ha provocado el adelanto electoral

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, atiende a los medios en Mérida - PP DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha replicado al presidente de Vox, Santiago Abascal, que el adelanto electoral en Extremadura se debe al "bloqueo" provocado por la "pinza del PSOE con Vox" en la región.

De esta forma ha replicado Sánchez Juliá, en declaraciones a los medios este martes en Mérida, al presidente de Vox, que este pasado lunes criticó en Trujillo que el adelanto electoral se debía a un "capricho" de María Guardiola.

Ante estas criticas, el portavoz del PP extremeño ha lamentado que "fente a una Extremadura que crece y que oportunidades", hay otros políticos que "vienen a Extremadura a insultar a la presidenta María Guardiola", como el presidente de Vox, Santiago Abascal, que "ha tomado a Extremadura como su patio de recreo".

"Viene aquí a pasearse, viene a hacer turismo y viene a decirnos a los extremeños lo que tenemos que hacer, y cómo tenemos qué pensar", ha señalado Sánchez Juliá en alusión a Abascal, del que ha dicho que "quien no conoce Extremadura, ahora viene a dar lecciones", ha criticado.

Así, el portavoz del PP ha tachado de "auténtico cínico" a Abascal, cuando dice que Guardiola ha convocado las elecciones por capricho, tras lo que ha aseverado que si ha habido un adelanto electoral "es porque Vox junto al PSOE bloquearon 8.600 millones de euros de presupuesto para todos los extremeños", y "bloquearon la cuarta bajada de impuestos a los extremeños".

Ante esta situación, "lo que tenía que hacer el señor Santiago Abascal es decirle a los extremeños por qué votó en contra y tumbaron una bajada de impuestos a los extremeños", con el voto de Vox y del PSOE, ha aseverado Sánchez Juliá, quien ha instado también al dirigente de Vox a explicar "por qué tumbaron modificaciones legislativas que iban a ayudar a la construcción de viviendas en Extremadura, y lo votaron junto al PSOE", ha apuntado.

En total, son "más de 40 ocasiones Vox ha votado con el PSOE para frenar el crecimiento y el avance de Extremadura", ha señalado Sánchez Juliá, quien ha reiterado que la "pinza del PSOE con Vox, que ha querido frenar el crecimiento de Extremadura", es la que ha provocado que "hoy estemos en una campaña electoral para darle la voz a los extremeños ante el bloqueo que ellos han querido hacer".

Por lo tanto, ha pedido a Abascal que "no venga aquí como Indiana Jones a intentar buscar el arca perdida, porque aquí los extremeños sabemos perfectamente qué es lo que tenemos que hacer", ya que "dentro de 15 días, al señor Santiago Abascal se le ha olvidado Extremadura", ha dicho.

Por eso, "los extremeños no vamos a permitir que vengan aquí a insultar, a ningunear y a decirnos cuál tiene que ser nuestro futuro desde el Paseo de la Castellana", tras lo que ha reafirmado que los extremeños tienen el próximo 21 de diciembre "la obligación y el deber moral de seguir luchando por nuestro futuro", y tendrán que decidir "entre el bloqueo o el avance".