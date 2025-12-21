PP sube un diputado hasta los 29, el PSOE pierde 10 escaños hasta los 18, y Vox se dispara a 12, con 52% escrutado

Papeletas electorales y sobres para las elecciones autonómicas en Extremadura en un colegio electoral, a - Javier Cintas - Europa Press

MÉRIDA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP crece en un diputado hasta los 29, mientras que el PSOE pierde 10 escaños hasta los 18, y Vox se dispara hasta los 12 parlamentarios en estas elecciones autonómicas, con el 52,8 por ciento de los votos escrutados.

En cuarto lugar se sitúa Unidas por Extremadura, que gana dos diputados respecto a los comicios de 2023, y lograría 6 parlamentarios.

Cabe recordar que la mayoría absoluta en la Asamblea de Extremadura se sitúa en los 33 escaños.

Los resultados, con el 52,85% escrutado, son los siguientes:

*SIGLAS ESC'25 VOT'25 %'25 ESC'23 VOT'23 %'23 .

*PP 29114.04041,74 28237.38438,78 .

*PSOE 18 73.32226,84 28244.227 39,9 .

*VOX12 48.626 17,85 49.798 8,13 .

*PODEMOS-IU6 26.852 9,824 36.836 6,01 .

Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes:

*COMICIOS VOTANTES ABSTENCION BLANCOS NULOS .

*2025278.53938,75% 3.173 5.369 .

*2023626.03329,64% 8.72113.937 .