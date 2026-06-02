El PP subraya que las cifras "históricas" de mayo demuestran que el modelo de Guardiola "funciona"

El portavoz del PP en la Asamblea, José Ángel Sánchez Juliá, comparece en rueda de prensa en el parlamento. - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea, José Ángel Sánchez Juliá, ha subrayado que las cifras "históricas" de paro del mes de mayo en Extremadura, que lidera el descenso en términos interanuales en el conjunto del país, reflejan que el modelo iniciado por María Guardiola en 2023 "funciona" y se verá reafirmado con los nuevos presupuestos presentados para este ejercicio.

Un mes de mayo en el que Extremadura ha arrojado la cifra de desempleo "más baja de los últimos 30 años", lo cual es algo de lo que "todos nos tenemos que alegrar", por lo que cree que los grupos de la oposición "pierden las perspectiva" al intentar "tirar por tierra" el trabajo del Gobierno de María Guardiola y poner en valor al Gobierno de España.

En este sentido, el descenso en el último año del desempleo en Extremadura alcanza el 10,34 %, frente al 5,47 % de la media nacional, lo cual es "casi el doble", ha remarcado en una comparecencia en el parlamento regional.

Por lo tanto, lo que demuestra que el proyecto de María Guardiola, que es quien tiene las competencias de empleo, ha puntualizado, "está funcionando y está generando empleo" en Extremadura, que por primera vez baja de la barrera de los 62.000 desempleados.

También considerado "muy importante" que dos de cada tres personas que han abandonado las listas de desempleo en el mes de mayo son mujeres, así como que el desempleo baja en todos los sectores productivos de la región, o que el desempleo juvenil cae por debajo de los 10.000 desempleados.

Y eso gracias al impulso del Gobierno de María Guardiola, a una política que se lleva realizando en Extremadura desde el año 2023, que ha pasado de una política de generar desempleados a una política de apoyo a los autónomos, de apoyo a la empresa, de apoyo a los desempleados a una política de generación de empleo.

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