PP y Vox continúan negociando en Extremadura "con absoluta sintonía", pero descartan un acuerdo antes de Semana Santa

El secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, atiende a los medios tras la reunión con Vox - JAVIER CINTAS/ EUROPA PRESS

MÉRIDA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP y Vox han continuado negociando este miércoles para formar gobierno en Extremadura con "absoluta lealtad y absoluta sintonía", en materias como fiscalidad, gestión forestal o vivienda, aunque todavía no se ha cerrado un acuerdo entre ambos partidos, algo que "antes de Semana Santa es imposible".

Así lo ha destacado el secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, en declaraciones a los medios en la tarde de este miércoles, en las que ha desmentido que haya principio de acuerdo entre ambos partidos, sino que continuarán negociando con reuniones la próxima semana con el objetivo de que haya un acuerdo "cuanto antes mejor", aunque ha considerado que "antes de Semana Santa es imposible".

En su intervención, Bautista ha destacado que en la reunión de este miércoles se ha "avanzado mucho" para alcanzar un acuerdo entre PP y Vox, todo ello con el objetivo "darle el gobierno que merecen los extremeños cuanto antes", pero ha apuntado que "esa ansiedad por darle un gobierno a Extremadura no nos puede hacer llegar a un acuerdo que supondría o cayera en la inestabilidad a lo largo del tiempo".

De lo que se trata, ha apuntado, es de "darle un gobierno a Extremadura para los próximos cuatro años y además sustentado en partidas presupuestarias muy concretas", ha señalado el secretario general del PP, quien ha avanzado que ahora van "en el camino correcto"", ya que "hay sintonía y hay muchísimas más cosas que nos unen, de las que nos separan, que son mínimas", ha resaltado.

Por su parte, el presidente del Grupo Parlamentario Vox, Óscar Fernández Calle, se ha mostrado "satisfecho" con la reunión celebrada con el PP este miércoles, respecto de la que se ha mostrado "optimista" sobre que se pueda cerrar un acuerdo de gobernabilidad, aunque todavía no se ha alcanzado, por lo que seguirán negociando.

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