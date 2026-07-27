PP y Vox defienden los presupuestos como los "mejores" y PSOE y Unidas dudan que incluyan alguna de sus enmiendas

Reunión de la Junta de Portavoces de la Asamblea de Extremadura - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios del PP y Vox han defendido los presupuestos para 2026 como los "mejores" que puede tener la región mientras que el PSOE y Unidas por Extremadura han mostrado sus dudas de que, tras su debate en la Asamblea, puedan incluir algunas de las más de 620 enmiendas parciales que ha presentado la oposición.

Los portavoces de los grupos parlamentarios se han pronunciado de esta forma en rueda de prensa tras la celebración de la Junta de Portavoces que ha ordenado la sesión plenaria, prevista para este miércoles y jueves, en que la que se aprobarán de forma definitiva los presupuestos para 2026 en base al acuerdo de gobernabilidad entre PP y Vox.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha puesto en valor que la presidenta de la Junta, María Guardiola, pasa de "las palabras a los hechos" con los que serán los primeros presupuestos de la legislatura.

En esta línea, además de detallar algunas de las cifras más destacadas de las cuentas, Sánchez Juliá ha subrayado que, tras su aprobación, Extremadura será la comunidad autónoma donde se paguen menos impuestos y se sigan fortaleciendo los servicios públicos.

Una política destinada a lo "importante", que son los extremeños, ha dicho, pese a la "oposición destructiva del no por el no" aunque este presupuesto sea uno de los que tenga el "menor número de enmiendas parciales" presentadas, algo que es "toda una contradicción",

La portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Inés Checa, ha incidido en que dicho grupo llega a la fase final de los presupuestos con unos "resultados concretos" y con mejoras que ya forman parte del proyecto.

De esta forma, ha puesto en valor que su presencia en el gobierno de la Junta y su trabajo en la Asamblea sirven para "cambiar las prioridades", para que los recursos públicos "dejen de destinarse a gastos políticos, ideológicos y gastos que son totalmente improductivos" y se concentren en las "necesidades reales" de los extremeños.

Así, ha incidido en que estos presupuestos refuerzan las políticas sociales y sitúan a las familias en el centro, inciden en proporcionar oportunidades a jóvenes vulnerables, defienden una administración "mucho más ágil" y un gasto público "más responsable" y apuestan por el sector primario.

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Isabel Gil Rosiña ha remarcado que su grupo defenderá las enmiendas presentadas a unas cuentas son una "mentira" y que "se van a abrir y cerrar", ya que es un "auténtico despropósito" desde el punto de vista de la gestión aprobar un presupuesto a finales de julio para dar la orden de cierre en octubre.

Algo que, en su opinión, responde a que la presidenta de la Junta, María Guardiola, es "rehén de la extrema derecha" con el objetivo de liderar el Ejecutivo regional y, por ello, ha lamentado que el presupuesto pinte "lo que Vox pinta en la Junta de Extremadura, que es mucho", ya que anula políticas.

"La Junta de Extremadura intenta hacernos ver como que hay dos almas en el gobierno, pero el gobierno de la Junta es uno, Vox propone y el Partido Popular traga y calla", ha asegurado sobre un presupuesto que estima será aprobado con el rechazo de los grupos de la oposición.

Finalmente, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha asegurado que los presupuestos son "los de las lentejas, si los quieres, bien, y si no los dejas" y ha mostrado sus dudas de que alguna de sus enmiendas parciales sean aprobadas, ya que no ha habido conversaciones al respecto o de cara a transaccionar alguna.

"Yo supongo que algunas nos aprobarán básicamente porque han tenido tal despiste que se les ha olvidado, por ejemplo, meter las ayudas al transporte, ayudas que son necesarias para mantener la gratuidad del transporte por carretera", ha dicho.

También ha cuestionado el recorrido en cuanto a ejecución que tendrá este presupuesto "firmado por el PP y Vox". "En noviembre como ustedes saben tienen que cerrar las cuentas y estamos en julio y agosto casi que es inhábil. Van a tener septiembre, octubre y parte de noviembre para ejecutar un presupuesto. Este presupuesto es una pantomima", ha sentenciado.

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