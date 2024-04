PP y Vox tumban en la Asamblea la propuesta de ley de Unidas por Extremadura para crear el Personero del Común

MÉRIDA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios del PP y Vox han tumbado este jueves en la Asamblea la propuesta de ley presentada por Unidas por Extremadura para crear la figura del Personero del Común, recogida en el Estatuto de Autonomía y que no se ha desarrollado.

La propuesta de creación de esta figura solicitada en el pleno de la cámara legislativa no ha salido adelante toda vez que ha prosperado una enmienda a la totalidad del PP y que ha provocado que se devuelva la iniciativa al grupo proponente.

La enmienda a la totalidad 'popular' ha salido adelante con los votos a favor de la misma de los diputados de dicha formación y de Vox, la abstención del PSOE y únicamente ha contado con elrechazo de Unidas por Extremadura.

Cabe destacar que Vox también ha presentado una enmienda a la totalidad a la propuesta de ley de Unidas por Extremadura que, aunque se ha debatido en la sesión plenaria, no se ha votado al prosperar la del PP.

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA CIUDADANÍA

El diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos ha defendido su propuesta de ley porque la figura del Personero del Común está recogida en el Estatuto de Autonomía y representa a un comisionado, elegido por el parlamento, con competencia propia de control y vigilancia de la Administración para la protección de los derechos de la ciudadanía.

Así, ha dicho que su grupo pide lo que tienen o han tenido otras autonomías. "Pedimos al menos el derecho a intentarlo y el derecho a equivocarnos, pero pedimos el derecho a intentarlo. Es que aquí ni se ha intentado en veinticinco años", ha señalado.

De este modo, el diputado se ha preguntado por qué la comunidad autónoma tiene que "limitar" su capacidad autónoma de tener una herramienta propia de defensoría, cuyas funciones tienen una "profunda importancia".

"La política, señores y señoras diputadas, no va solo de grandes leyes y proyectos, va también de intervenir en lo cotidiano. La figura que nosotros pretendemos crear tiene mucho que ver con esto que hemos estado hablando, de no descuidar lo pequeño, lo pequeño es hermoso", ha planteado.

ENMIENDA A LA TOTALIDAD DEL PP

Por su parte, en la defensa de la enmienda a la totalidad presentada por el PP, su diputado Juan Luis Rodríguez Campos ha señalado que su grupo duda de la idoneidad de la propuesta de ley en el momento actual, aunque, como figura estatutaria, ha mostrado "todo el respeto" de los 'populares'.

Así, ha pedido a Unidas por Extremadura que considere su posición no solo como una enmienda a la totalidad sino también como una enmienda a la oportunidad de la iniciativa, de la que, ha dicho, duda que el grupo proponente crea en dicha figura y ha añadido que el debate obedece más a una "estrategia política" o "postureo" que a una "verdadera voluntad" de poner en marcha el Personero del Común.

De este modo, ha señalado que, si fuera así, Unidas hubiera presentado las enmiendas oportunas al presupuesto 2024 para habilitar los fondos y las partidas para su puesta en marcha, ya que, sin fondos y sin partida presupuestaria este debate es "pura ficción".

Por ello, Rodríguez Campos ha espetado a Unidas por Extremadura que se ha "vuelto a equivocar en las formas" a la hora de presentar la iniciativa y le ha hecho un "flaco favor a la figura", toda vez que ha considerado que hubiera sido "más útil" abrir un debate "tranquilo, sin plazos, discreto" entre todas las fuerzas de la Asamblea y crear la posibilidad de llegar a texto unánime o, al menos, con una mayoría cualificada.

Del mismo modo, ha considerado que es un "absoluto error" querer apropiarse de una figura que "no es de nadie y que, por tanto, es de todos", a lo que ha añadido que si la iniciativa no cuenta con el aval de todos los partidos no debería volver al debate político, además de añadir que la creación de esta figura no es una prioridad ni para Extremadura ni para los extremeños.

"Sin renunciar de una manera absoluta a esa figura estatutaria, le digo que, mientras que haya un solo extremeño que tenga una necesidad y treinta y seis años de Gobierno socialista han dejado muchas necesidades en nuestra tierra, no debemos destinar ni un millón de euros a los extremeños, ni un solo euro de los recursos públicos, a sufragar el coste que supondría la implantación del Personero del común", ha incidido.

ENMIENDA A LA TOTALIDAD DE VOX

Por su parte, el defensa de la enmienda a la totalidad presentada por Vox, su diputado Óscar Fernández Calle ha tachado de "pérdida de tiempo" debatir sobre esta iniciativa que ya fue rechazada en la Asamblea en 2020 y que ahora también será tumbada por el "gobierno turbomegafacha".

En este sentido, Fernández Calle ha asegurado que no se va a gastar no lo que no se tiene en la creación del Personero del Común, teniendo en cuenta además la existencia de otras instancias u organismos a los que pueden recurrir todos los ciudadanos españoles.

"Esto no le preocupa a nadie y estoy seguro que a usted tampoco", ha aseverado este jueves el diputado de Vox en la cámara legislativa extremeña.

Finalmente, el diputado del PSOE Jorge Amado, en el turno de fijación de posiciones, ha destacado que su grupo no puede posicionarse a favor de aprobar esta ley "por responsabilidad, por sentido común y también por coherencia".

Así, ha asegurado que los socialistas no están de acuerdo "con el momento ni con el método", al tiempo que ha subrayado que su grupo busca siempre el equilibrio entre garantizar la aplicación del Estatuto de Autonomía con gestionar de forma eficiente los recursos públicos.

De este modo, aunque comparte el fondo de la propuesta de ley, la creación de la figura supondría un coste, "probablemente elevado" y, en estos momentos, ve "inviable" su creación, ya que presupuestar este órgano supondría detraerlo de otros servicios públicos que están en riesgo o que podrían estar en riesgo.

Además, ha incidido en que su grupo está "totalmente" en contra de la enmienda de Vox, ya que la misma "no va contra el personero", sino es que es una enmienda a la totalidad al estado de las autonomías y a la Constitución Española.