El precio de la vivienda libre sube un 12,2% interanual en Extremadura en el primer trimestre del año, según el INE

Archivo - Escaparate de una inmobiliaria - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda ha subido un 12,2 por ciento en Extremadura en el primer trimestre del año en relación al mismo periodo de 2025, ligeramente por debajo del 12,9 por ciento de incremento acumulado a nivel nacional, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicado este lunes.

Así, en el conjunto nacional el precio de la vivienda libre ha subido un 12,9 por ciento en el primer trimestre del año en relación al mismo periodo de 2025, manteniendo el mismo crecimiento interanual que registró en el último cuarto del año pasado.

Esta tasa del 12,9% es la más elevada en el país desde el primer trimestre de 2007, cuando subió un 13,1%, y se produce después de que la vivienda de segunda mano haya experimentado en el primer cuarto del año su mayor incremento en 19 años, con un fuerte avance del 13,5 por ciento.

Con la subida del primer trimestre, el precio de la vivienda libre acumula 48 trimestres consecutivos de alzas interanuales en España.

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