Las preguntas Guardiola, dos comparecencias y la retirada de la Cruz de los Caídos centrarán el pleno de la Asamblea

Pleno en la Asamblea de Extremadura en una imagen de archivo - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos preguntas a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, sobre la campaña de alto riesgo de incendios forestales, las comparecencias del consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, y la consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada, y la propuesta de Vox de paralizar la retirada de la Cruz de los Caídos de Cáceres serán algunos de los asuntos que centrarán este jueves, día 16, el pleno de la Asamblea.

Así, el último pleno ordinario del actual periodo de sesiones, comenzará a las 09,30 horas con las preguntas del PSOE y Unidas por Extremadura a Guardiola sobre si la región está preparada y cuenta con los medios necesarios para afrontar la campaña de incendios de este verano.

Tras ellas, el PSOE preguntará al Consejo de Gobierno por la valoración que hace la Junta de que el Estado asuma el 50 por ciento de la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y por la situación de los trabajadores de la Red de Centros de Transporte de Extremadura.

Por su parte, Unidas por Extremadura se interesará por la valoración del Ejecutivo regional de que se instale Extremadura otra universidad privada y, tras la misma, el pleno elegirá a tres miembros del Consejo Escolar de Extremadura.

Asimismo, el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, comparecerá a petición propia para informar sobre el lanzamiento de la plataforma de hiperautomatización e IA, la evolución en simplificación administrativa y digital y la Ley de Simplificación Administrativa.

Mientras que la consejería de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada, comparecerá a petición del Grupo Parlamentario Socialista para informar sobre la planificación de la atención primaria durante los meses estivales.

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