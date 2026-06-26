Los Premios Luz de Barbaño (Badajoz) reconocen a María Ángeles López, Creativaarquitectos y el CEIP Adolfo Díaz Ambrona

20260626 El Diputado De Identidad Cultural, Deporte Y Juventud De Diputación De Badajoz Y El Alcalde De Barbaño Dan A Conocer Los Premios Luz 2026. - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La entidad local menor de Barbaño entregará el próximo día 11 de julio los segundos Premios Luz, dirigidos a reforzar el conocimiento del legado histórico, social y cultural de los pueblos de colonización, a la par que se reconocen iniciativas que conecten memoria, sostenibilidad y desarrollo económico.

En este sentido, el Premio a la Trayectoria Personal recae en esta ocasión en María Ángeles López Amado, arquitecta y funcionaria de la Junta de Extremadura, e impulsora de la Estrategia Socioeconómica y Cultural de los Pueblos de Colonización de Extremadura durante su etapa como directora general de Arquitectura (2015-2019).

A su vez, el Premio a la Recuperación del Patrimonio distingue al Estudio Creativaarquitectos de Don Benito, pionero en arquitectura, rehabilitación y puesta en valor del patrimonio construido de los pueblos de colonización de Extremadura desde 1997.

Finalmente, el Premio a la Iniciativa Educativa y Comunitaria reconoce al CEIP Adolfo Díaz Ambrona de Valdelacalzada, por su proyecto 'Valdelacalzada, la perla del Plan Badajoz' de recuperación de la memoria histórica de la colonización a través de una propuesta pedagógica innovadora e intergeneracional.

El diputado del Área de Identidad Cultural, Deportes y Juventud de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas, y el alcalde de Barbaño, Sergio Tena, han presentado esta nueva edición de unos premios que también homenajearán a los maestros de los pueblos de colonización, docentes que desempeñaron un papel fundamental en la construcción de estas nuevas comunidades y que, más allá de su labor educativa, fueron referentes sociales, culturales y humanos en unas poblaciones que comenzaban a dar sus primeros pasos.

En su intervención, Ricardo Cabezas ha mostrado su satisfacción por la continuidad de esta iniciativa que "en muy poco tiempo" ha conseguido hacerse "un hueco" dentro del panorama cultural de la provincia, y que representa una forma de entender el territorio que comparten "plenamente", al hacerse "desde la memoria, desde el orgullo de pertenencia y desde la convicción de que nuestros pueblos tienen mucho que contar y mucho que aportar".

Y es que, como ha señalado, los Premios Luz de Barbaño reconocen a "quienes hacen grande nuestra tierra", lo que también es una forma de construir futuro y de decir a las nuevas generaciones que "merece la pena implicarse", cuidar el patrimonio, preservar nuestra historia y trabajar por el desarrollo de nuestros pueblos, tras lo que ha defendido el municipalismo y ha explicado que consiste en prestar servicios o financiar infraestructuras.

También en acompañar a los ayuntamientos cuando impulsan proyectos que fortalecen la identidad de sus vecinos y generan "orgullo colectivo", de modo tal que estos galardones "son precisamente eso", ha resaltado, junto con que Barbaño ha entendido que la cultura, la memoria y el reconocimiento público son herramientas de cohesión social, y que recordar de dónde se viene ayuda a decidir a dónde se quiere ir, poniendo en valor la historia de los pueblos de colonización que son una parte "esencial" del patrimonio contemporáneo de Extremadura.

Por su parte, Sergio Tena ha agradecido a la diputación su apoyo a los pueblos más pequeños, como Barbaño con unos 640 habitantes, y en la puesta en marcha de acciones como estos galardones, que en esta edición han recibido 18 candidaturas, entre las que el jurado ha seleccionado los tres distinguidos de este año con estos premios que representan la fraternidad entre el territorio y sus habitantes y son una muestra de cómo preservar tradiciones y valores.

Como ha recordado, los pueblos de colonización se crearon en España entre los años 1940 y 1970 y en concreto en Extremadura hay unos 65 dentro de un proceso que transformó el territorio y la vida de miles de familias que llegaron a unas tierras nuevas "con esfuerzo y sacrificio" y donde "no había nada" y "tuvieron que construir todo", ante lo que ha matizado que no se refiere solo a las calles o la luz, porque estaban las casas pero "no había vida cotidiana" ni tenían fiestas o tradiciones.

Como nieto de colonos, ha reconocido la labor y dedicación de aquellos hombres y mujeres que, además de sacar su familia adelante y mejorar el pueblo y sus condiciones, también construyeron comunidades basadas en valores que hoy siguen vigentes, como el trabajo compartido, la solidaridad vecinal, la capacidad de superar dificultades y la confianza en el futuro.

Gracias a ellos, se levantaron pueblos que junto a su dimensión productiva, dejan un legado en cuanto a un patrimonio cultural singular, material e inmaterial y, en este mismo sentido, los Premios Luz reconocen a personas, entidades e iniciativas que contribuyen a conservar esa memoria, a interpretar el pasado y proyectar estos pueblos hacia el futuro desde la cultura, la educación, la innovación y la sostenibilidad.