Los Premios Solidarios ONCE reconocen a ELA Extremadura, a Cooperativas del Valle de Jerte o al Ayuntamiento de Mérida

Premiados y autoridades en la gala de los Premios Solidarios ONCE Extremadura - GRUPO ONCE

CÁCERES, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La asociación ELA Extremadura, 'Inclusión-Man', Francisco de Jesús Valverde Luengo, la Agrupación Cooperativas Valle del Jerte y el Ayuntamiento de Mérida han recibido los Premios Solidarios Grupo Social ONCE en Extremadura en una gala celebrada este jueves en el auditorio del Complejo Cultural San Francisco de Cáceres.

Estos premios se otorgan a aquellas personas, empresas, ONG, entidades y organismos de la Administración Pública y programas o trabajos de comunicación que más se han comprometido desde sus diferentes ámbitos a llevar a cabo una labor solidaria coincidente con los valores de la Cultura Institucional del Grupo Social ONCE y la filosofía que impregna la Economía Social y los objetivos del Tercer Sector.

En concreto, según ha apuntado el Grupo Social ONCE en nota de prensa, por la promoción en su entorno y en su ámbito territorial de influencia, de la inclusión social de todos los ciudadanos, la normalización, la autonomía personal, la accesibilidad universal y la vida independiente.

A la gala han asistido el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda; el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; el presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Extremadura, Venancio Ortiz, y el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles.

Además del delegado del Gobierno en Extremadura, Francisco Mendoza; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena; el presidente de la Diputación de Cáceres, Carlos Carlos, y el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, que han estado acompañados por diferentes autoridades políticas y sociales y representantes de la discapacidad y la sociedad extremeña.

CATEGORÍAS

En la categoría Institución, Organización, Entidad, ONG, el Solidarios lo ha recibido ELA Extremadura por el "magnífico trabajo" que realiza para dar visibilidad a dicha enfermedad, consiguiendo de este modo, mejorar el conocimiento que la sociedad tiene de ella, fomentar la investigación y, sobre todo, mejorar la calidad de vida de los afectados.

En el apartado de programa, artículo o proyecto de comunicación, se ha premiado al Comic 'Inclusión-Man', de Plena Inclusión Montijo, por saber poner en positivo la discapacidad, por normalizar, sobre todo entre el público infantil, las distintas situaciones personales y por haber sabido elegir para este fin un medio "tan poco tradicional" como es el cómic, haciéndolo accesible a todos mediante su locución hablada, además de las representaciones gráficas.

Asimismo, Francisco de Jesús Valverde Luengo ha sido el galardonado con el Premio Solidarios a la Persona Física, por su "impecable trayectoria y su dedicación absoluta" a mejorar la vida de las personas con discapacidad, a través de su asociación Placeat que, este año, cumple su 50 aniversario.

En la categoría de Empresa, el Premio Solidarios ha sido para la Agrupación Cooperativas Valle del Jerte, que han apostado por la inclusión laboral de las personas con discapacidad en el mercado ordinario, contratando todos los años para las campañas de recolección y manipulación de la cereza a personas con alguna discapacidad y, más aún, en el ámbito rural.

Finalmente, en el apartado de Administración Pública el Solidarios lo ha recibido el Ayuntamiento de Mérida por el "magnífico trabajo" que se viene realizando en la capital autonómica, no solo en materia de accesibilidad universal, habiendo sido galardonada con el Premio Reina Letizia, sino también por la "estupenda labor" que viene llevando a cabo para dar visibilidad y normalizar la discapacidad, principalmente entre el público infantil.

El jurado de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Extremadura 2022 estuvo formado por el presidente del Consejo territorial de la ONCE en Extremadura, Venancio Ortiz; el delegado territorial de la ONCE en Extremadura, Fernando Iglesias, y el consejero general de la ONCE, Eugenio Prieto.

Además de por la vicepresidenta del Consejo territorial ONCE-Extremadura, Victoria María Hernández; el subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García Muñoz; el presidente de Aspace Cáceres, Narciso Martín; la presidenta de la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura, Carmen Pereira, y el director de 'El Periódico Extremadura', Antonio Cid de Rivera.

VARA PONE EN VALOR LA "PROFUNDA HUELLA" QUE DEJA LA ONCE

En su intervención, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha puesto en valor la "profunda huella" que la ONCE ha dejado en mucha gente, ya que ha ayudado a muchas personas a tener un proyecto de vida, de familia y un lugar en la sociedad.

De este modo, el jefe del Ejecutivo regional ha indicado que los vendedores de la ONCE "más que vender cupones lo que venden es vida". "Detrás de la ONCE lo que hay son vidas, ilusiones, proyectos, esperanzas, amaneceres, tantas cosas importantes que la gente que necesita apoyo durante el camino de la vida pues tiene una organización como la ONCE que te lo presta", ha subrayado.

En este punto, Fernández Vara ha destacado la importancia de la investigación y la ciencia, que hacen que hacen que la vida pueda ser diferente para muchas personas, ha informado la Junta en nota de prensa.

"Merece la pena seguir invirtiendo, seguir investigando, seguir pagando impuestos porque con impuestos al final se paga también aquello que permite que la vida sea un poco más justa sobre todo para aquellos que la vida ha sido un poco más injusta", ha concluido.