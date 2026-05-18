La presidenta de la Diputación de Badajoz visita las obras que amplían la Escuela de Música de Villafranca de los Barros. - BADAJOZ

BADAJOZ, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha visitado este lunes, día 18, en Villafranca de los Barros las obras de ampliación de la Escuela Municipal de Música y el proyecto de construcción de la nueva biblioteca municipal, dos actuaciones cofinanciadas por la institución provincial a través del Plan Reto Demográfico y destinadas a reforzar los servicios culturales y educativos de la localidad.

Durante la visita, en la que ha estado acompañada por el alcalde de Villafranca de los Barros, Paco Jiménez, arquitectos y miembros de la corporación municipal, Del Puerto ha subrayado que este tipo de actuaciones "dan sentido y justifican claramente las acciones que lleva a cabo la diputación".

En este sentido, ha destacado que jornadas como esta les hacen sentirse "orgullosos", "sobre todo" a ella misma como presidenta, "porque es la demostración de que tenemos una institución provincial útil, cercana y resolutiva a los problemas y necesidades de los municipios y de su ciudadanía".

Asimismo, ha incidido en la importancia de la colaboración institucional para sacar adelante proyectos transformadores para los municipios. "Hoy vamos a ver in situ cómo se invierten los recursos de la diputación, cómo los ayuntamientos cumplen con su corresponsabilidad y compromiso y cómo, si dos quieren, pueden llegar a un acuerdo para mejorar los servicios públicos", ha señalado.

La ampliación de la Escuela Municipal de Música contempla una nueva sala de ensayos para la Banda Municipal, aula de ensayo, despacho de dirección, aseos y un elevador para facilitar el transporte de instrumentos, además de nuevos espacios de conexión y accesibilidad entre las distintas dependencias.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 358.830 euros y una superficie construida de 749,86 metros cuadrados. La actuación podría estar acabada tras el verano, según indica en nota de prensa la diputación provincial.

NUEVA BIBLIOTECA

Por su parte, la nueva biblioteca municipal se levantará en la avenida Tierno Galván y dispondrá de un edificio concebido en torno a un patio central, integrando espacios bibliotecarios y salón de actos con una arquitectura inspirada en la construcción tradicional y adaptada a una visión contemporánea.

La actuación supondrá una inversión de 1.455.832,61 euros y una superficie construida de 962,05 metros cuadrados. El plazo de ejecución es de 18 meses y se tratará de una biblioteca, como ha señalado el alcalde, "adaptada a nuestro tiempo y propia del siglo XXI".

Durante su intervención, Raquel del Puerto ha remarcado que ambos proyectos permitirán que Villafranca de los Barros "cuente con mejores servicios públicos, en este caso educativos y culturales", añadiendo que estas infraestructuras "supondrán ofrecer servicios de calidad y dignos de una ciudad como Villafranca".

También ha puesto en valor la apuesta inversora de la diputación en la localidad a través de diferentes planes provinciales. En este sentido, ha recordado que Villafranca recibirá 1,3 millones de euros del Plan Avanzamos, una de las mayores cuantías asignadas en función de su población.

Del Puerto ha asegurado igualmente que el compromiso de la institución provincial con Villafranca y con el conjunto de municipios de la provincia "está garantizado" y ha defendido la necesidad de seguir reforzando la cooperación entre administraciones. "Para avanzar, progresar y hacer una provincia mejor debemos hacerlo juntas y juntos. Caminar acompañados y unidos es más eficaz, factible y necesario que nunca", afirmó.

Finalmente, ha felicitado al ayuntamiento y a la ciudadanía por unas actuaciones que, según ha indicado, "mejorarán la calidad de vida de las vecinas y vecinos, generarán nuevas oportunidades y contribuirán a fortalecer los servicios públicos en el municipio".