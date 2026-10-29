La presidenta de la Junta se encuentra entre las personas afectadas por el ciberataque al SES

MÉRIDA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, se encuentra entre las personas afectadas por el ciberataque al Servicio Extremeño de Salud (SES).

El análisis efectuado ha permitido delimitar el número total de afectados, que asciende a 18.416 usuarios de la sanidad extremeña, aproximadamente el 1 por ciento del total, quienes han sido informados a través de SMS, CSOnline, correo electrónico y/o carta postal.

El SES detectó el pasado 5 de octubre un ciberataque que afectó a la confidencialidad de información disponible a través de la aplicación Centro de Salud Online.

La detección del incidente supuso la activación inmediata los protocolos de seguridad establecidos, adoptar medidas de contención y denunciar los hechos ante la Policía Nacional.

"La investigación iniciada a raíz de la denuncia presentada por el SES ha permitido a la Policía Nacional identificar la afectación a otras administraciones públicas y avanzar en el esclarecimiento de estos ataques. Por todo ello, se ha procedido a la detención del presunto responsable", ha informado la Junta en nota de prensa.

La denuncia del incidente por parte del SES ha contribuido a una "actuación policial de mayor alcance, que ha revelado la dimensión de la actividad desarrollada contra distintos organismos públicos".

Como resultado de las actuaciones realizadas y de la investigación desarrollada en coordinación con la Policía Nacional, se ha podido determinar, en lo que respecta específicamente al incidente que afectó al SES, que se produjo un acceso no autorizado a información clínica.

El análisis efectuado ha permitido asimismo delimitar el número de personas afectadas, que asciende a 18.416 usuarios de la sanidad extremeña, aproximadamente el 1 por ciento del total.

La vía de entrada utilizada en el ataque ha sido identificada y se han llevado a cabo las medidas correctoras necesarias para reforzar la seguridad del sistema.

"Los accesos legítimos al servicio funcionan con normalidad y no se ha producido indisponibilidad de los sistemas asistenciales", ha señalado la Junta.

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