Detenido en Mérida al autor de un ciberataque que accedió a datos sanitarios de más de 18.000 pacientes

Archivo - Un furgón de la Policía Nacional. Foto archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Mérida al presunto autor de un ciberataque con el que accedió a datos sanitarios de más de 18.000 pacientes.

El ataque se dirigió al portal online del Servicio Extremeño de Salud mediante un acceso indebido, automatizado y masivo desde un servidor virtual anónimo alojado en el extranjero y pretendía obtener datos para venderlos en foros ilícitos.

Durante la entrada y registro en el domicilio del arrestado, los agentes han podido recuperar las bases de datos de pacientes que habían sido sustraídas y que contaban con más de 334.000 registros.

La investigación se inició a principios de octubre a raíz de la denuncia del Servicio Extremeño de Salud, quien aportó un informe técnico sobre una intrusión en sus sistemas informáticos.

Un ciberdelincuente había lanzado un ataque automatizado, desde un servidor virtual anónimo alojado en el extranjero, contra el portal CSOnline del Servicio Extremeño de Salud.

Así, con dicho ataque se había accedido a la información sanitaria de 18.416 pacientes con más de 334.000 registros sobre su salud, ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Tras "complejas investigaciones" técnicas se pudo arrestar al presunto autor del ataque, en Mérida, y llevar a cabo una entrada y registro en su domicilio.

Durante el registro, en el que se han intervenido ordenadores de altas prestaciones, se consiguió localizar los rastros de las conexiones utilizadas para el ataque, así como la base de datos de los pacientes que había sido sustraída.

La información de los pacientes se encontraba ordenada por año de nacimiento y código de identificación del paciente, su ficha y documentos, así como una base de datos indexada donde aparecía reflejado todo el historial médico con enfermedades, diagnósticos y tratamientos.

La investigación ha permitido recuperar la información, las copias de las bases de datos y evitar su venta en foros ilícitos y no se descarta esclarecer otros ataques o intentos de ataques a otras instituciones, ha señalado la Policía Nacional.