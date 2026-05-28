Los Presupuestos de Extremadura 2026 contarán con 8.854 millones para "afianzar" la "transformación" de la región

Reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura para la aprobación de los Presupuestos de la comunidad para 2026 - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado este jueves, 28 de mayo, el proyecto de ley de Presupuestos de la comunidad (PGEx) para 2026, que estará dotado con un montante de 8.854 millones de euros, la cifra más alta de la historia en la región.

Dichas cuentas, que iniciarán su tramitación parlamentaria tras su registro este viernes, día 29, en la Asamblea, supondrán la "hoja de ruta" que va a "afianzar" el "proyecto de transformación y cambio" iniciado ya hace tres años desde que gobierna en la región la 'popular' María Guardiola, y servirán también para seguir aportando a Extremadura "estabilidad, progreso y crecimiento".

De este modo lo ha señalado en rueda de prensa este jueves en Mérida la portavoz y consejera de Hacienda de la Junta, Elena Manzano, quien ha remarcado que los PGEx 2026 son "los más altos y los más sociales de la historia de la región" y reflejan el "buen" momento económico que atraviesa Extremadura.

Así, elaborados con una estimación de crecimiento del PIB del 1,9 por ciento, siguiendo las previsiones avaladas por la Airef, y con un déficit de un 0,1 por ciento, los PGEx se basan en el objetivo de que "todos los extremeños tengan las mismas oportunidades y disfruten de los mismos servicios públicos de calidad con independencia de dónde vivan", así como que se enfocan en la "única dirección" de la "prosperidad" y el "progreso" de la comunidad.

"Extremadura no puede ni va a esperar", ha espetado Manzano, quien ha subrayado que estas cuentas representan la voluntad de la Junta por continuar dando un "impulso" a la región. "Hay más políticas de crecimiento, de refuerzo de los servicios, de defensa del campo, de impulso a la industria, y mucho más apoyo a las familias", ha subrayado.

Las cuentas encierran, igualmente, una política fiscal "justa" e "igualitaria" como "instrumento de progreso y de justicia, de igualdad", como uno de los pilares del acuerdo de gobierno alcanzado entre el PP y Vox para esta legislatura.

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