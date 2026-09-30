Los Presupuestos extremeños 2027 incluirán bajadas del IRPF en el primer tramo al 7,5% y al 9,5% en el segundo

La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, presenta la guía de fiscalidad 'Conoce tus impuestos' - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura introducirá en los Presupuestos de la comunidad (PGEx) para 2027 cambios en determinadas figuras impositivas como el IRPF, que bajará al 7,5 por ciento en el caso del primer tramo y al 9,5 por ciento en el segundo (hasta 12.450 euros de base imponible), frente al 7,75 y al 9,75 por ciento actuales, respectivamente.

De igual modo, el Ejecutivo autonómico, en virtud del acuerdo de gobernabilidad alcanzado entre PP y Vox, también va a continuar en 2027 "avanzando" en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que está situado ahora en un 4 por ciento y se va a reducir para determinados colectivos (jóvenes menores de 36 años, personas con discapacidad, familias monoparentales y familias numerosas), a un 3,5 por ciento.

En la misma línea, también en 2027 la Junta ahondará en el impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente.

Así lo ha señalado la consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, durante la presentación este miércoles en Mérida de la guía de fiscalidad 'Conoce tus impuestos', donde ha insistido en el objetivo del Gobierno de María Guardiola de aplicar "justicia tributaria" en la comunidad tras el "infierno fiscal" generado con anteriores ejecutivos regionales del PSOE.

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