Prisión provisional por homicidio para la mujer acusada de matar presuntamente a su hijo en Cáceres

CÁCERES 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La titular de la plaza 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Cáceres ha decretado la prisión provisional comunicada y sin fianza para la mujer detenida por el presunto homicidio de su hijo de 29 años, en un piso de la capital cacereña este pasado lunes.

La investigada ha prestado declaración en sede judicial durante alrededor de una hora y media. Las diligencias se encuentran abiertas por un presunto delito de homicidio y la causa no ha sido declarada secreta.

Los hechos ocurrieron a primera hora de este pasado lunes en el domicilio de la víctima, situado en el número 21 de la avenida de París del barrio de Cabezarrubia, en Cáceres. Al llegar la policía tras una llamada de urgencias se encontró con el joven muerto y su madre que se encontraba en el piso y que fue trasladada al hospital porque requería asistencia sanitaria en esos momentos.

La Policía Nacional se hizo cargo de las investigaciones para esclarecer los hechos de la muerte del joven, de la que se descartaron causas naturales. Tras recibir asistencia sanitaria, la madre declaró en dependencias policiales y este mismo martes pasó a disposición judicial.

Después de la toma de declaración a la detenida por parte de la jueza titular del juzgado que instruye la causa, se ha decretado la prisión provisional comunicada y sin fianza para la presunta homicida.