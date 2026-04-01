La procesión de Las Banderas refleja el Jueves Santo la singularidad y herencia lusa de Olivenza (Badajoz)

Imagen de la Procesión de las Banderitas de Olivenza - AYUNTAMIENTO DE OLIVENZA

OLIVENZA (BADAJOZ), 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La procesión de Las Banderas, única en el país tanto por su forma por su "profundo arraigo histórico", refleja el Jueves Santo la singularidad y herencia portuguesa de Olivenza (Badajoz).

Con salida este jueves, día 2, a las 20,30 horas desde la capilla del Espíritu Santo de la Santa Casa de la Misericordia oliventina, se trata de una de las tradiciones más antiguas de la localidad.

Su origen se vincula directamente con la herencia portuguesa de Olivenza, lo que la convierte en una expresión "excepcional" dentro del conjunto de la Semana Santa española, explica en nota de prensa el ayuntamiento.

Este carácter luso se percibe no sólo en la estética y los símbolos, sino también en la esencia misma del ritual, transmitido de generación en generación.

La procesión recorre espacios históricos como la Iglesia de Santa María del Castillo y el casco antiguo, escenarios que refuerzan el valor patrimonial de un acto que mantiene "intacta" su autenticidad. Las banderas y cuadros que encabezan el cortejo constituyen un elemento distintivo sin equivalente en otras celebraciones del país, subrayando su carácter "irrepetible".

Las diez banderas del siglo XVIII representan escenas de la Pasión y muerte de Jesucristo, a excepción de dos dedicadas a la Virgen de la Misericordia. Esta figura, que extiende su manto protector sobre el pueblo portugués, refuerza el marcado carácter transfronterizo de la celebración y su "estrecha vinculación" con la tradición lusa.

Junto a las banderas y cuadros, también se procesiona el Cristo del Consistorio, una talla de 1818 atribuida al escultor real portugués Joquim Joze de Barros. La imagen es portada por el Escribano de la Hermandad, un detalle que añade un "significativo valor histórico y devocional" a este desfile, "único" en su tipología dentro del territorio español, añade el consistorio.