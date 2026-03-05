La producción industrial baja un 1,8% en enero en Extremadura en tasa interanual, 0,9 puntos menos que la media nacional

Archivo - Operarios trabajando en una fábrica - Javier Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial ha bajado un 1,8 por ciento interanual el pasado mes de enero en Extremadura, lo que supone 0,9 puntos menos que la media nacional, que ha caído un 2,7 por ciento, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En lo que va de año la producción industrial en Extremadura se ha reducido un 1,8 por ciento, frente a una descenso del 2,7 por ciento de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto han bajado en la región un 12,7 por ciento con un descenso del 75,2 por ciento en el caso de los duraderos y un 8,5 por ciento menos para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo han disminuido un 8,7 por ciento, los bienes intermedios han anotado un 4,3 por ciento menos y los de la energía, un 1,8 por ciento más.

Mientras, en el conjunto nacional el Índice General de Producción Industrial ha bajado un 2,7 por ciento en enero en relación al mismo mes de 2025, tasa casi seis puntos inferior a la de diciembre, según el INE.

Con el descenso interanual de enero, la producción industrial pone fin a siete meses consecutivos de ascensos y registra su mayor caída interanual desde abril de 2025, cuando retrocedió un 5,7 por ciento.

(((Más información en Europa Press)))