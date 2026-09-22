El Programa Aval Joven alcanza los 2.556 beneficiarios extremeños y moviliza casi 153 millones para compra de vivienda

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MÉRIDA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El programa Aval Joven de la Junta de Extremadura ha alcanzado ya los 2.556 beneficiarios desde su puesta en marcha, consolidándose como una de las principales herramientas impulsadas por el Ejecutivo autonómico para facilitar el acceso de los jóvenes de la región a su primera vivienda.

La iniciativa cuenta actualmente con 1.694 operaciones en curso, que movilizan un volumen hipotecario de 152.963.042,22 euros. Estas operaciones llevan asociada una garantía comprometida de 21.400.660,84 euros, de los que 21.213.975,61 euros corresponden a expedientes con elegibilidad acreditada.

Además, el programa acumula ya 711 operaciones formalizadas, con una garantía ofrecida de 8.389.685,21 euros, lo que --según indica en nota de prensa la Junta-- refleja la "buena acogida" de una medida diseñada para ayudar a quienes cuentan con capacidad económica para afrontar una hipoteca, pero encuentran "dificultades" para reunir el ahorro inicial exigido por las entidades financieras.

Los datos muestran también el alcance territorial y social del programa. Los beneficiarios tienen una edad media de 30 años, la hipoteca media asciende a 90.297 euros y el programa está presente en 217 municipios extremeños, contribuyendo a fijar población y facilitar el acceso a la vivienda en todo el territorio, remarca la Administración autonómica.

Aval Joven se desarrolla mediante un convenio de colaboración entre la Junta de Extremadura, a través de las consejerías de Hacienda y Administración Pública y de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, junto con Extremadura Avante y las entidades financieras adheridas a la iniciativa.

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