El programa 'Cáceres al fresco' regresa a los barrios este verano con 54 actividades como talleres y conciertos

La concejala de Participación Ciudadana de Cáceres, Jacobi Ceballos, junto al director de la Banda Municipal, Francisco Javier Cortés Sánchez, y por José Borda, de la empresa Animatx. - EUROPA PRESS

CÁCERES 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Cáceres al fresco' regresa este verano a todos los barrios y pedanías cacereña con 54 actividades que recorrerán "distrito a distrito" diferentes espacios, desde el 19 de junio y hasta el 4 de septiembre, para hacer el verano cacereño un poco más llevadero.

Se trata de una iniciativa organizada por la Ayuntamiento Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Cáceres que ha sido presentada este martes por la concejala del área, Jacobi Ceballos, quien ha desgranado toda la programación de esta edición, acompañada por el director de la Banda Municipal, Francisco Javier Cortés Sánchez, y por José Borda, de la empresa Animatx.

Ceballos ha destacado que 'Cáceres al fresco' se ha consolidado como "una de las citas más esperadas del verano y este año lo hace, además, coincidiendo con una fecha tan importante como el 40 aniversario de la declaración de Cáceres como Ciudad Patrimonio de la Humanidad". "Queremos que el verano en Cáceres sea sinónimo de participación, de ocio, compartido y de disfrutar de la ciudad, de nuestros parques, plazas y espacios públicos", ha subrayado.

La programación incluye 24 talleres de 'Juegos en familia', tres más que en la edición anterior, con actividades como juegos populares, talleres de instrumentos musicales, creación de tote bags, llaveros o quick musical.

Habrá 14 actividades de 'Patrimonio en familia', una línea reforzada este año con motivo de la efeméride del título de Patrimonio de la Humanidad y que incluirá propuestas como rally fotográfico, talleres de vidrieras, heráldica, caligrafía medieval, escape room temático o actividades de construcción inspiradas en monumentos de la ciudad.

El programa incorpora también rutas medioambientales, dos más que el año pasado, con recorridos guiados por distintas zonas verdes de Cáceres, y el ciclo 'Música en los barrios', organizado junto a la Concejalía de Cultura, que este verano contará con cinco conciertos de la Banda Municipal, uno más que en la pasada edición.

Los conciertos se celebrarán el 26 de junio en Parque Residencial Gredos, el 3 de julio en San Blas, el 10 de julio en Plaza de España (Santa Lucía), el 17 de julio en la explanada Castellanos Macondo y el 4 de septiembre en el Parque del Rodeo (San Francisco), con repertorios de pop, rock, bandas sonoras y música reconocible para todos los públicos.

Entre las actividades previstas destacan citas como la ruta medioambiental inaugural el 19 de junio en el Parque del Príncipe a las 21,00 horas, talleres en espacios como San Marquino, Espíritu Santo, Antonio Canales o Vía de la Plata, y Juegos en Familia en plazas y parques de barrios como Aldea Moret, Nuevo Cáceres, Casa Plata, Vistahermosa, Valdesalor o Rincón de Ballesteros, con horarios que se desarrollarán principalmente entre las 20,30 y las 21,00 horas.

El cierre de la programación llegará el 3 de septiembre con una fiesta de clausura en el Parque Valhondo, a partir de las 19,00 horas, con actividades especiales y sorpresas para los participantes, mientras que el último concierto de la Banda Municipal pondrá el broche final el 4 de septiembre, en San Francisco.

Ceballos ha subrayado que "esta programación vuelve a demostrar que nuestros barrios son espacios vivos, que el verano en Cáceres puede ser sinónimo de convivencia, participación y disfrute, y que seguimos apostando por ofrecer alternativas de ocio de calidad para quienes nos visitan y para quienes eligen quedarse en la ciudad".