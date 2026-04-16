El programa inclusivo 'Igualdad + Deporte' doblará la participación hasta el millar en 2026 y tendrá más disciplinas

La Junta de Extremadura y Caja Rural sellan una alianza para multiplicar el impacto del principal programa de deporte inclusivo en la región - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El programa inclusivo 'Igualdad + Deporte' doblará la participación hasta el millar de personas y tendrá más disciplinas y mayor presencia territorial este año 2026.

La Junta de Extremadura ha dado un "paso decisivo" en el fortalecimiento de dicho programa con la firma del convenio con Caja Rural de Extremadura y la presentación de una nueva edición del mismo.

El acuerdo, que incorpora a Caja Rural de Extremadura como patrocinador principal, permitirá prácticamente duplicar la dimensión del programa, consolidándose como una "referencia regional" en políticas de inclusión.

Gracias a este impulso, el presupuesto pasa de 135.000 a 260.000 euros, de los cuales 75.000 los aporta la Caja Rural de Extremadura, lo que posibilita ampliar tanto el número de beneficiarios como la diversidad de disciplinas deportivas.

En 2026, el programa 'Igualdad + Deporte' de la Fundación Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura contará con cerca de 1.000 deportistas, casi el doble que en la edición anterior, con participación conjunta de personas con y sin discapacidad.

El programa desplegará más de 300 sesiones de entrenamiento inclusivo y 21 competiciones en una docena de localidades extremeñas, reforzando su capilaridad territorial.

El crecimiento también se refleja en el tejido deportivo implicado. El número de federaciones participantes aumenta de siete a nueve, incorporando nuevas disciplinas como montaña y escalada, natación y piragüismo, lo que amplía las oportunidades de participación y diversifica la oferta deportiva.

Además, cerca de un centenar de clubes y entidades vinculadas a la discapacidad formarán parte del programa, ha informado la Junta de Extremadura en nota de prensa.

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