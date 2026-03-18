El Programa de Viajes '55 y Más' de Extremadura ofrecerá en su tercera edición 135 destinos con tarifas reducidas

La coordinadora técnica de Programas Asistenciales y Recursos de Apoyo a la Promoción de la Autonomía, Olivia Díez Rivero, ofrece una rueda de prensa - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los residentes en Extremadura mayores de 55 años podrán participar en un programa de viajes que oferta este año 135 destinos, tanto nacionales como internacionales, con tarifas reducidas respecto a su precio de mercado.

Se trata del programa de viajes '55 y más' que pone en marcha el Servicio Extremeño de Promoción a la Autonomía y la Dependencia (Sepad), por tercer año consecutivo, y que ha sido presentado este miércoles en Mérida por la coordinadora técnica de Programas Asistenciales y Recursos de Apoyo a la Promoción de la Autonomía, Olivia Díez Rivero.

En esta tercera edición, se ha incrementado la apuesta de viajes internacionales y de larga distancia entre los que se incluyen México, Tailandia, Irlanda, Uzbequistán y Egipto.

En total, se podrán disfrutar de 135 rutas por destinos nacionales e internacionales, además de cruceros y rutas por islas. Concretamente, habrá 77 rutas internacionales, 30 rutas nacionales, 19 rutas por islas, y 3 grandes cruceros por Italia, Francia y Ring, informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Las salidas se efectuarán principalmente desde Cáceres, Badajoz, Plasencia y Mérida, aunque en determinadas ocasiones se ofertan otros puntos de salida como Navalmoral de la Mata, y al igual que en ediciones anteriores, el programa contará con vuelos directos desde el Aeropuerto de Badajoz con el objetivo de facilitar desplazamientos.

El alojamiento será en hoteles de, mínimo, 3 estrellas con pensión completa y, se programarán al menos dos excursiones y/o visitas culturales por viaje, y todos los trayectos, desde la salida hasta el punto de regreso, cuentan con guía acompañante y, en determinados destinos, guía local.

El programa persigue "promover el envejecimiento activo y saludable a través de la socialización, la participación social y cultural" de las personas mayores de 55 años de la región mediante una amplia propuesta de viajes ofertada por las siete agencias adheridas y acreditadas, que son Costas y Paisajes - Coria Tours, Viajes El Corte Inglés, Halcón Viajes, Viajes B The Travel, IAG7 Viajes, Viajes Cibeles y Nautalia, aunque el programa continúa abierto para nuevas adhesiones.

Esta iniciativa permitirá a los extremeños beneficiarse de tarifas reducidas con respecto al precio habitual del mercado, además de permitir "crear lazos que pueden perdurar, fomentando relaciones de amistad y previniendo situaciones de soledad no deseada", ha señalado.

Según destaca el Ejecutivo regional, la primera edición del programa, en 2024, tuvo una gran acogida, que permitió a 920 extremeños disfrutar de viajes nacionales e internacionales, mientras que en 2025 la participación se incrementó en un 44,78 por ciento, alcanzando los 1.332 viajeros.

Estos datos "consolidan una apuesta firme por el SEPAD y la red de agencias que desarrollan la actividad", quienes trabajan intensamente con el fin de ofrecer un Programa diverso con el que combatir la soledad no deseada y fomentando la socialización de los mayores extremeños a través del turismo.