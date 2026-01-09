Promedio implanta tecnología para monitorizar la calidad del agua para 90.000 habitantes de la provincia de Badajoz

Punto de control de la calidad del agua para abastecimiento instalado por Promedio. - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de instalaciones dedicadas al abastecimiento de agua potable y gestionadas por el Consorcio Promedio en la provincia de Badajoz han sido equipadas con nuevos dispositivos para el análisis y el control de la calidad del agua.

Los dispositivos se han instalado tanto en las captaciones en embalses y pozos como en el proceso de potabilización en las Estaciones de Tratamiento de Agua Potable (ETAP). En total, desde estas instalaciones se distribuye agua potable a las redes municipales que suministran agua a más de 90.000 habitantes.

De este modo, esta tecnología permite centralizar todos los parámetros de calidad del agua medidos para facilitar el control y la toma de decisiones a los responsables del abastecimiento del consorcio y para cumplir con las directrices de la Ley 3/2023 de calidad de agua de consumo.

Los dispositivos miden parámetros como ph, conductividad, temperatura, turbidez o cloro y comunican los datos al sistema central de telecontrol de Promedio.

Los analizadores han sido instalados en captaciones y potabilizadoras de Herrera del Duque, Fuenlabrada de los Montes, Guadalemar, La Coronada-La Haba-Magacela, Lácara, Cheles, Fregenal de la Sierra, El Sillo, Zafra y Los Molinos. También se han implantado sistemas de medición digitales en captaciones subterráneas en Fregenal de la Sierra, Garbayuela, Higuera la Real, Hornachos y Puebla de Sancho Pérez, según indica en nota de prensa la Diputación de Badajoz.

Está actuación, a la que se han dedicado 434.632 euros, está vinculada al proyecto Digi2rural, cofinanciado por fondos europeos Next Generation a través de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) para la digitalización del agua.