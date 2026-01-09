Promedio implanta tecnología para monitorizar la calidad del agua para 90.000 habitantes de la provincia de Badajoz

Punto de control de la calidad del agua para abastecimiento instalado por Promedio.
Punto de control de la calidad del agua para abastecimiento instalado por Promedio. - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ
Europa Press Extremadura
Publicado: viernes, 9 enero 2026 9:36
Seguir en

   BADAJOZ, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

   Una veintena de instalaciones dedicadas al abastecimiento de agua potable y gestionadas por el Consorcio Promedio en la provincia de Badajoz han sido equipadas con nuevos dispositivos para el análisis y el control de la calidad del agua.

   Los dispositivos se han instalado tanto en las captaciones en embalses y pozos como en el proceso de potabilización en las Estaciones de Tratamiento de Agua Potable (ETAP). En total, desde estas instalaciones se distribuye agua potable a las redes municipales que suministran agua a más de 90.000 habitantes.

   De este modo, esta tecnología permite centralizar todos los parámetros de calidad del agua medidos para facilitar el control y la toma de decisiones a los responsables del abastecimiento del consorcio y para cumplir con las directrices de la Ley 3/2023 de calidad de agua de consumo.

   Los dispositivos miden parámetros como ph, conductividad, temperatura, turbidez o cloro y comunican los datos al sistema central de telecontrol de Promedio.

   Los analizadores han sido instalados en captaciones y potabilizadoras de Herrera del Duque, Fuenlabrada de los Montes, Guadalemar, La Coronada-La Haba-Magacela, Lácara, Cheles, Fregenal de la Sierra, El Sillo, Zafra y Los Molinos. También se han implantado sistemas de medición digitales en captaciones subterráneas en Fregenal de la Sierra, Garbayuela, Higuera la Real, Hornachos y Puebla de Sancho Pérez, según indica en nota de prensa la Diputación de Badajoz.

   Está actuación, a la que se han dedicado 434.632 euros, está vinculada al proyecto Digi2rural, cofinanciado por fondos europeos Next Generation a través de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) para la digitalización del agua.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado