Prosigue este sábado la búsqueda del hombre desaparecido el pasado martes en Ribera del Fresno

RIBERA DEL FRESNO (BADAJOZ), 31 (EUROPA PRESS)

Efectivos de la Guardia Civil continúan este sábado la búsqueda del hombre de 59 años desaparecido desde el pasado martes, 27 de octubre, en la localidad pacense de Ribera del Fresno.

La Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil, encargada de la investigación, permanece en el municipio para realizar gestiones y recabar información y vestigio que conduzcan a la localización del desaparecido, según ha informado un portavoz del instituto armado.

Cabe destacar que la desaparición fue denunciada por su hermana el mismo martes.