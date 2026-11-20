El CCMI Jesús Usón de Cáceres, premiado en Paraguay por su proyecto para llevar la cirugía robótica a la sanidad pública - JUNTA DE EXTREMADURA

CÁCERES, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto Tremirs, impulsado por la Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón de Cáceres, nacido de la necesidad de los cirujanos de poder operar con robot y formarse, ha sido reconocido en Iberoamérica con el Premio Ruta CPI 2026 durante el VIII Foro Iberoamericano celebrado en Asunción (Paraguay) del 4 al 6 de noviembre.

Se trata de una cita que reúne a administraciones, empresas, universidades y centros de investigación de España y América Latina.

Tremirs es una operación de Compra Pública de Innovación, una fórmula aún poco conocida, ya que en lugar de comprar tecnología ya existente, la administración parte de una necesidad que el mercado todavía no cubre, saca a concurso su desarrollo y paga la tecnología que se crea a medida. En este caso la necesidad la plantearon los profesionales sanitarios y la respuesta se construyó y se probó en Extremadura.

El proyecto ha dado lugar a dos herramientas. La primera es un robot quirúrgico de brazos modulares y transportables, el sistema Versius, de la empresa británica CMR Surgical, con visión en tres dimensiones, instrumental articulado y una consola abierta que permite al cirujano operar sentado y a la vista de su equipo.

La segunda es un simulador portátil de realidad virtual, desarrollado por la canadiense Marion Immersive, con el que varios profesionales pueden entrenarse a la vez, incluso a distancia, y medir objetivamente su progreso, señala en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Ambas se pusieron a prueba en el Centro Jesús Usón con cirujanos del Sistema Nacional de Salud. El robot obtuvo una valoración media de 8,54 sobre 10 y redujo un 5 por ciento la tensión muscular en la zona lumbar del cirujano y el esfuerzo físico percibido durante la operación.

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