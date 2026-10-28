El PSOE alerta en su enmienda a la totalidad del "coste ideológico" que suponen los PGEx de 2027 para Extremadura

Archivo - La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Isabel Gil Rosiña, en una foto de archivo - ASAMBLEA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha justificado la enmienda a la totalidad que ha presentado el proyecto de Presupuestos de Extremadura (PGEx) para 2027 en el "coste ideológico" que las cuentas "imponen" a la región, en los que el Ejecutivo regional "dibujan otra Extremadura totalmente diferente de la que conocíamos".

Así lo ha avanzado la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Isabel Gil Rosiña, en la presentación este miércoles en el pleno de la Asamblea de Extremadura de la enmienda a la totalidad que su partido ha presentado a las cuentas de 2027, en la que reclama su evolución al Ejecutivo regional, ya que rechaza "la orientación del conjunto del proyecto", así como "al currículum oculto y al modelo de Extremadura que propone".

La portavoz socialista ha señalado que de los 9.254 millones de euros que contempla el proyecto de presupuestos para 2027, la comunidad recibirá 4.819 millones de euros por las entregas a cuenta en 2027, un 7,8 por ciento más que en 2026.

Por eso "si se suma la previsión de liquidación de 2025, la financiación total se eleva hasta los 5.094 millones de euros, un 9,7 por ciento más que en el ejercicio anterior", por lo que Gil Rosiña ha reafirmado que "el compromiso del Gobierno de España con las autonomías es inequívoco".

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