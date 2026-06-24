El PSOE alerta con mociones en pueblos de que los derechos LGTBI están "en riesgo" al dejar Guardiola que Vox gobierne

El secretario de Movimientos Sociales, Diversidad y LGTBI del PSOE de Extremadura, Fede González Trinidad, en rueda de prensa con motivo del Orgullo 2026 - PSOE DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Extremadura está planteando en los ayuntamientos de la región una moción en defensa de los derechos del colectivo LGTBI, que a su juicio están "en riesgo" con la entrada de Vox en el Gobierno regional.

"Queremos que cada alcalde y cada alcaldesa se retrate. Queremos saber quién está dispuesto a defender la igualdad, quién está dispuesto a condenar la LGTBIfobia y la Transfobia o, por el contrario, quiénes deciden mirar hacia otro lado", ha espetado en rueda de prensa este miércoles en Mérida el secretario de Movimientos Sociales, Diversidad y LGTBI del PSOE de Extremadura, Fede González Trinidad.

Tras defender que "mientras exista una sola persona viviendo con miedo por ser quien es, el Orgullo seguirá siendo imprescindible", ha señalado la importancia de aplicar "más orgullo y menos odio", y ha criticado al PP de María Guardiola por haber permitido la entrada en el Gobierno regional de Vox, lo que a su juicio lleva a que los derechos del colectivo LGTBi conquistados están "en riesgo".

"Más orgullo para celebrar todo lo conquistado. Más orgullo para defender la libertad. Más orgullo para defender la diversidad que nos une a todos y a todas. Y más orgullo también para responder a quienes quieren devolvernos al silencio más oscuro y convertir constantemente la diversidad en una diana política", ha espetado.

En rueda de prensa este miércoles en Mérida, González ha señalado también que representantes del PSOE extremeño participarán además en la calle en las diferentes manifestaciones previstas con motivo del Orgullo 2026 para defender los "avances reales" para el colectivo LGTBI, bajo el planteamiento de que "el odio no es una opinión", sino que "tiene consecuencias muy graves para quienes lo sufren, en tanto que "señala, excluye y demasiadas veces termina convirtiéndose en agresión".

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