El PSOE asegura que no le "gusta" el presupuesto para 2026 y critica que tendrá "dos o tres meses" de vida

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura, Isabel Gil Rosiña - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Isabel Gil Rosiña, ha asegurado que a su partido no le "gusta" los detalles conocidos del proyecto de ley de Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para 2026, dotado con 8.854 millones de euros, al tiempo que ha criticado que tendrá "dos o tres meses" de vida.

Así, ha indicado que la Junta de Extremadura trae a la Asamblea las cuentas del año 2026 en el mes de junio, tras lo que se debe iniciar su tramitación parlamentaria y siendo, además, agosto un mes inhábil desde un punto de vista parlamentario.

"Por tanto, para cuántos meses estamos aprobando un presupuesto en el año 2026 en Extremadura. Vamos a dar por bueno que el 1 de septiembre ya esté listo el presupuesto para que cada consejero abra sus partidas presupuestarias y se pongan a hacer política. ¿Qué vida va a tener este presupuesto de la Junta de Extremadura? ¿Dos meses, tres?", se ha preguntado.

Además, ha asegurado que "da igual" que la Junta se refiera a que es el presupuesto más alto de la historia de Extremadura, con más de 8.800 millones. "Da igual, ponga usted 18.000. Si no lo va a ejecutar porque es un presupuesto que va a tener una vida de apenas un trimestre presupuestario", ha recalcado.

Por ello, ha hecho hincapié Gil Rosiña en que su grupo va a estudiar "bien" el presupuesto y, cuando este viernes sean registradas las cuentas en la Asamblea, analizarán "cada detalle, cada número, cada coma".

"Ya les digo que este presupuesto no nos gusta, como no nos han gustado los presupuestos anteriores del Partido Popular. Este nos gusta un poco menos porque no es solo el presupuesto del Partido Popular, es el presupuesto del Partido Popular y Vox. Y como el pacto PP-Vox no responde a la Extremadura que nosotros queremos, pues el presupuesto reflejará en cifras esa Extremadura que no es la que queremos los socialistas", ha incidido.

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