El PSOE de Badajoz acusa a la Junta y al ayuntamiento de haber reaccionado "tarde y mal" en el caso del CEIP Cerro Gordo

Colegio de Educación Infantil y Primaria Cerro Gordo, en Badajoz. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

MÉRIDA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Silvia González, ha arremetido contra la Junta de Extremadura y el consistorio pacense por haber reaccionado "tarde y mal" ante la situación del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Cerro Gordo, después de que ayer el equipo directivo anunciase su dimisión en bloque.

La dimisión se ha producido después de que, en los últimos meses, se haya abierto una investigación por posibles vejaciones a menores por parte de una técnico del centro y tras la fuga de dos alumnos de 2 años del recinto escolar.

"La dimisión en bloque del equipo directivo del CEIP Cerro Gordo ha terminado por confirmar algo que familias, docentes y profesionales de la educación llevaban demasiado tiempo advirtiendo: hay centros educativos que están funcionando al límite mientras las administraciones siguen instaladas en la burocracia, las excusas y las competencias cruzadas", ha trasladado el PSOE pacense en un comunicado.

González ha mostrado su preocupación por la situación que atraviesa el colegio, el más grande de Extremadura y ubicado en los de los barrios "con mayor crecimiento y presencia de familias jóvenes de toda la ciudad".

"No deberíamos normalizar que un colegio funcione constantemente al límite ni que las personas que intentan sostenerlo día a día terminen sintiéndose solas", ha señalado la portavoz socialista, quien ha recordado que el PSOE ya llevó al último pleno una moción reclamando la recuperación de "figuras básicas" como los conserjes en los centros educativos.

Para el PSOE, lo ocurrido en Cerro Gordo "no puede presentarse ahora como una sorpresa". "Las señales estaban ahí desde hace años y, aun así, ni la Junta de Extremadura ni el Ayuntamiento de Badajoz han sabido estar a la altura de lo que necesitaba este centro educativo", ha afirmado González.

Los socialistas consideran "especialmente grave" que la situación haya terminado explotando precisamente en este centro, el mayor colegio de Primaria de Extremadura, y cree que es "evidente" que la Junta de Extremadura y el ayuntamiento han reaccionado "tarde y mal".

"Pero hay que hacer una doble lectura, Cerro Gordo sigue siendo un barrio nuevo, lleno de familias jóvenes, niños pequeños, y el colegio casi actúa como corazón del barrio. Cuando una directiva dimite en bloque en un sitio así, la noticia trasciende lo educativo. Se convierte en una señal de alarma sobre cómo están funcionando las cosas", agrega la formación socialista.

El PSOE también señala que la "desaparición de los conserjes escolares no cayó del cielo", sino que, apunta, fue "consecuencia de decisiones políticas tomadas hace años y nunca corregidas pese a las advertencias constantes de la comunidad educativa".

"Mientras la comunidad educativa llevaba tiempo alertando de que había colegios funcionando al límite, el PP decidió mirar hacia otro lado. Y ahora vemos las consecuencias", ha lamentado González.

Para la portavoz socialista, el Ejecutivo autonómico "está demostrando en Badajoz una preocupante incapacidad para distinguir lo urgente de lo accesorio. Lo estamos viendo en demasiados asuntos importantes de ciudad y lo volvemos a comprobar ahora con Cerro Gordo: sin respuestas claras, pasándose las administraciones la responsabilidad una a otra".

El Grupo Municipal Socialista insiste en que la figura del conserje "no es un detalle menor ni un lujo", sino "una pieza esencial" para el funcionamiento diario, la atención a las familias, la organización y la seguridad de los colegios.

Por último, González ha trasladado públicamente su reconocimiento al trabajo realizado durante estos años por el equipo directivo y por el conjunto de profesionales del centro, que han intentado sostener "situación muy difícil durante años. "Lo mínimo que merecían era respaldo institucional y ayuda real", ha concluido.