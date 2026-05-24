El PSOE de Badajoz sostiene que la Junta de Extremadura "conocía perfectamente" la situación del CEIP Cerro Gordo

Imagen del Colegio Mirador de Cerro Gordo, en Badajoz. - PSOE DE BADAJOZ

BADAJOZ 24 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Badajoz ha asegurado que la Junta de Extremadura "conocía perfectamente" la situación del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Mirador de Cerro Gordo y cree que el ejecutivo autonómico "vuelve a equivocarse" al "poner el foco sobre quienes han intentado sostener el centro durante años en lugar de asumir su propia responsabilidad".

La formación ha emitido este domingo un comunicado en respuesta a las declaraciones que realizó ayer la Consejería de Educación de la Junta, a colación de la dimisión del equipo directivo del colegio después de que, en los últimos meses, se haya abierto una investigación por posibles vejaciones a menores por parte de una técnico del centro y tras la fuga de dos alumnos de 2 años del recinto escolar.

El PSOE pacense considera "muy preocupante por torpe" la respuesta que ofreció la Junta de Extremadura y mantiene su respaldo al equipo directivo del colegio. En este sentido, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Silvia González Chaves, ha señalado que "cuando una dirección educativa llega al extremo de dimitir en bloque, la prioridad de una administración no debería ser cuestionar cuándo comunicaron su decisión, sino preguntarse por qué se ha llegado a una situación límite".

El PSOE subraya, además, que la Junta "reconoce ahora que la prioridad debe ser recuperar cuanto antes la normalidad", lo que para la formación supone "admitir implícitamente que esa normalidad ya se había perdido desde hace tiempo".

También González considera "especialmente revelador" que la Consejería de Educación "hable de medidas excepcionales" para el centro. "Eso significa reconocer que un colegio de estas dimensiones llevaba demasiado tiempo funcionando en condiciones excepcionales y sin los recursos humanos necesarios", ha afirmado.

Igualmente, el grupo socialista cree que hay una "contradicción evidente" en las declaraciones del gobierno autonómico, ya que "asegura no haber tenido conocimiento directo de la situación, mientras reconoce reivindicaciones del centro que vienen produciéndose desde 2021 relacionadas con la falta de personal".

Por ello, el PSOE sostiene que la Junta conocía "perfectamente" la situación del colegio, pero que "quizá no esperaba" que "el desgaste y el abandono acabaran provocando una dimisión en bloque".

Para el PSOE, desplazar el debate hacia las formas de la renuncia "transmite una preocupante falta de empatía política con una comunidad educativa que lleva años intentando sacar adelante el colegio con gran esfuerzo. No es una polémica puntual. Estamos ante un fracaso institucional que afecta a uno de los barrios más jóvenes y con más población en edad escolar de Badajoz", concluye González Chaves.