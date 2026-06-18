El PSOE de Cáceres adelanta su Congreso Provincial Extraordinario al 4 de julio bajo el lema '230 razones para ganar'

Fernando García Nicolás, nuevo presidente del PSOE provincia de Cáceres - PSOE

CÁCERES 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de la provincia de Cáceres celebrará su Congreso Provincial Extraordinario el próximo 4 de julio en el complejo cultural San Francisco, donde Fernando García Nicolás se presentará como el nuevo secretario general, relevando en el cargo a Álvaro Sánchez Cotrina, tras su elección como secretario regional de los socialistas extremeños.

La decisión de adelantar el congreso --previsto en un principio para el 25 de julio-- responde a "razones organizativas y políticas vinculadas a la necesidad de acelerar la constitución de los nuevos órganos de dirección del partido en la provincia", después de que concluyera el plazo de presentación de precandidaturas a la Secretaría General provincial con una única candidatura registrada, la de García Nicolás.

Según informa el PSOE en nota de prensa, el adelanto del congreso permitirá que la nueva Comisión Ejecutiva Provincial pueda iniciar "cuanto antes su trabajo con plena capacidad de actuación, reforzando la coordinación con las agrupaciones locales, impulsando la acción política en todo el territorio y preparando a la organización para afrontar los importantes desafíos electorales previstos para los próximos años".

La organización considera que este paso contribuirá a fortalecer la cohesión interna, mejorar la capacidad de respuesta del partido en el conjunto de la provincia y consolidar una estructura preparada para "seguir defendiendo los intereses de la ciudadanía cacereña".

El lema elegido para el congreso provincial es '230 razones para ganar', en alusión a todos los núcleos de población de la provincia. Se trata de una expresión que "simboliza la realidad territorial y humana del PSOE de de la provincia de Cáceres", añade la nota.

El número 230 hace referencia a los 223 municipios y las 7 Entidades Locales Menores (ELM) que conforman la provincia. Son 230 espacios donde el PSOE está presente a través de su militancia, sus agrupaciones locales, sus alcaldes y concejales con el objeetivo de construir "un proyecto político cercano, útil y comprometido con la ciudadanía".

La idea que inspira el lema es que "cada municipio cuenta, cada agrupación suma y cada militante importa". Por ello, '230 razones para ganar' no pretende ser únicamente un eslogan congresual, "sino una forma de entender la organización desde el territorio, reconociendo el valor de cada pueblo, de cada agrupación y de cada persona que contribuye a fortalecer el proyecto socialista", concluye.