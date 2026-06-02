El PSOE considera "tomarle el pelo a la gente" que la Junta se atribuya la bajada cuando tomó posesión hace poco

Las diputadas socialistas Isabel Gil Rosiña y Blanca Martín en la Junta de Portavoces de la Asamblea - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea, Isabel Gil Rosiña, ha considerado que supone "tomarle el pelo a la gente" que el Gobierno de María Guardiola considere que la bajada del paro en la región en mayo es "fruto" de sus políticas cuando "acaba de tomar posesión hace 25 días".

Así, tras subrayar que para el PSOE es "positiva" la bajada del desempleo experimentada en mayo en la región, en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces de la Asamblea de este martes en Mérida ha reclamado "un mínimo de rigor y seriedad" en las declaraciones públicas, toda vez que "la política no es una teatralización de la vida, es un ejercicio de responsabilidad que busca mejorar la vida de la gente", y ha recordado en todo caso que la comunidad no "converge" con la media del resto del país.

"Analizar que los datos del paro registrado correspondientes al mes de mayo son fruto de un Gobierno que acaba de tomar posesión hace 25 días, pues yo creo que es tomarle el pelo a los ciudadanos", ha espetado Gil Rosiña, quien en realidad ha defendido que la bajada del paro en la comunidad se debe a que la economía nacional "va como un tiro" como consecuencia, señala, de las políticas del Gobierno central.

"El paro baja porque Extremadura no es una isla en un país que tiene una economía que va como un tiro y que tiene unos datos y unos ítem macroeconómicos que son todos positivos en los últimos tiempos, a pesar de algunos. Esto es lo que está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez", ha defendido la portavoz socialista, quien ha insistido en que, si bien "es positivo" que baje el paro en Extremadura, ha considerado que la Junta no está aprovechando la "palanca de impulso y de crecimiento" que está impulsando el Gobierno de España.

"Por tanto, decir que estos datos conocidos hoy es consecuencia de este Gobierno y decir por parte de la Junta de Extremadura que es consecuencia de sus políticas, pues miren qué quieres que les diga...", ha apuntado Gil Rosiña, quien ha recordado además que en el mercado laboral extremeño persisten otras preocupaciones como, ha dicho, que el paro "en los jóvenes siempre es mayor" y "el paro en las mujeres siempre es mayor".