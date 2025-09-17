El PSOE continúa con su contencioso ante el TSJEx porque duda de que el problema del transporte extremeño esté resuelto

Archivo - Imagen de archivo de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura, Piedad Álvarez - PSOE DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en Extremadura continúa adelante con su queja al Defensor del Pueblo y con su contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad (TSJEx) por la situación vivida en el transporte escolar en la región desde el inicio de este curso, ya que duda de que la problemática esté resuelta.

"Yo es que a estas horas no estoy segura de que el transporte escolar esté resuelto. Yo creo que aquí lo que se ha hecho ha sido un anuncio, pero a mí me gustaría saber en la jornada de mañana si todas las rutas de transporte escolar funcionan debidamente y cumpliendo la legalidad", ha señalado al respecto la portavoz del PSOE en la Asamblea, Piedad Álvarez.

En declaraciones a los medios este miércoles en Mérida, ha apuntado así en cuanto a la queja de su formación al Defensor del Pueblo que ya se les ha dado "el acuse de recibo" y que, por tanto, se les responderá "en los términos oportunos".

Sobre al contencioso administrativo ante el TSJEx, por su parte, ha recordado que lo que el PSOE demandaba era "paralizar" las enseñanzas telemáticas puestas en marcha con motivo del no funcionamiento de las rutas de transporte, por considerar que "no estaban soportadas en ninguna base jurídica", y ha apuntado que la cuestión "continúa adelante" y, por tanto, se le responderá "en el sentido" que corresponda.

Asimismo, Piedad Álvarez ha avanzado también que el PSOE en estos momentos no descarta en la Asamblea "ninguna acción" respecto de lo vivido con el transporte escolar en Extremadura, sin descartar incluso un pleno monográfico sobre la cuestión.

"Nosotros no descartamos ninguna acción en estos momentos que se puedan llevar a cabo con los 28 diputados y diputadas que tiene el Grupo Socialista dentro de la Asamblea de Extremadura, ni ésa ni otras tantas que se puedan llevar a cabo", ha indicado sobre un posible pleno monográfico.

De este modo se ha pronunciado la portavoz socialista después de considerar que el sufrido por el transporte escolar en la región es "uno de los problemas más graves" que ha tenido la educación en Extremadura desde la asunción de competencias educativas en el año 2000, y después de incidir en que para el PSOE la problemática se está "intentando cerrar" pero podría no estarlo.

"Hay un intento de cerrar en falso un problema pero a estas horas nosotros estamos conociendo que hay autobuses que llevan más pasajeros de la cuenta, hay rutas que no se han iniciado, hay retrasos, hay problemas", ha espetado Álvarez, quien en todo caso ha vuelto a recriminar al Gobierno de María Guardiola su "falta de trabajo y de previsión".

(((Más información en Europa Press)))