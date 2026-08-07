El PSOE exige a Guardiola que aclare si comparte las palabras de su vicepresidente sobre la acogida de menores migrantes

Archivo - El portavoz del PSOE de Extremadura, Manuel González Andrade, en una imagen de archivo. - PSOE - Archivo

MÉRIDA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Extremadura ha reclamado a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que aclare si comparte la posición de su vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández, en las que insiste en oponerse a acoger a más menores migrantes no acompañados, tal y como ha reiterado este viernes en el "periplo de la vergüenza" que ha realizado este viernes por diferentes canales de televisión de ámbito nacional.

Los socialistas consideran "muy graves y profundamente vergonzosas" las declaraciones del dirigente de Vox, especialmente cuando afirma que se opondrá "por tierra, mar y aire" al reparto de menores y anuncia que utilizará todos los medios políticos, administrativos y jurídicos para impedir su llegada.

"Estamos hablando de menores, de niños y niñas que necesitan protección. No son 'inmigrantes ilegales', como pretende hacer creer Vox. Son menores con derechos y la obligación de las administraciones es protegerlos", señala el PSOE en una nota de prensa.

Para los socialistas, resulta "especialmente preocupante" que un vicepresidente de la Junta anuncie una batalla contra el cumplimiento de la ley mientras asegura que lo hará "dentro de la ley". "Un Gobierno no puede decidir qué leyes cumple y cuáles no. La Junta de Extremadura tiene la obligación de proteger a los menores, sean españoles o extranjeros, y no puede convertir el cumplimiento de la legalidad en una cuestión ideológica", añade el comunicado.

El PSOE considera que "es muy triste que la ambición de la señora Guardiola por mantenerse en el sillón haya llevado a Extremadura hasta esta situación". "Una región que siempre ha sido solidaria, acogedora y tierra de oportunidades para quienes tuvieron que marcharse está hoy abochornada por un Gobierno que criminaliza a menores y utiliza la inmigración para alimentar la confrontación política", añade.

Los socialistas lamentan que Fernández Calle haya dedicado este viernes a recorrer televisiones nacionales para hablar de este asunto en lugar de ocuparse de los "verdaderos problemas de la región".

"Mientras Extremadura necesita soluciones a problemas reales, su vicepresidente se marcha de plató en plató a hacer propaganda de Vox y a proyectar una imagen de nuestra tierra que no representa lo que somos. Ese es el precio de que la señora Guardiola haya decidido gobernar con Vox; que Vox marque el discurso y la imagen de Extremadura", sostienen los socialistas.

Por todo ello, el PSOE reclama a Guardiola que aclare si comparte las palabras de su vicepresidente y si considera que "Extremadura debe presentarse ante España como una comunidad que no quiere acoger a menores que necesitan protección".

"Extremadura no es esto. Extremadura ha sido y debe seguir siendo una tierra solidaria. Lo que resulta vergonzoso no es acoger a un menor, sino que un Gobierno utilice a los menores para hacer política y convierta la solidaridad en un problema", señalan por último los socialistas.