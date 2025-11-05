El PSOE de Extremadura aplaza el acto electoral de Pedro Sánchez y Gallardo esta tarde en Mérida a causa del temporal

MÉRIDA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Extremadura ha decidido aplazar el acto público previsto para las 18,00 horas de este miércoles, día 5, en Mérida a causa del temporal de lluvia que sufre gran parte de la región.

En dicho acto estaba prevista la participación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo.

El Comité Electoral ha tomado esta decisión para evitar desplazamientos de las personas que tenían previsto acudir al acto desde diferentes puntos de Extremadura, explica en nota de prensa el PSOE regional.

El aplazamiento se ha adoptado teniendo en cuenta que la Agencia Estatal de Meteorología mantiene los avisos por lluvias y tormentas para este día en toda Extremadura hasta las 22 horas.

El PSOE de Extremadura comunica que el acto público sólo se aplaza y se buscará otra fecha para su celebración en Mérida.