El PSOE de Extremadura constituirá su nuevo Comité Regional el próximo sábado en Mérida

Congreso del PSOE de Extremadura - PSOE DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Extremadura constituirá su nuevo Comité Regional el próximo sábado, día 23, en Mérida, en una reunión que tendrá lugar en la sede regional a partir de las 10,00 horas.

Tras la celebración el pasado 25 de abril del 16 Congreso Regional Extraordinario y la elección del nuevo secretario general, Álvaro Sánchez Cotrina, el PSOE constituye el máximo órgano del partido entre congresos, que está formado por 300 militantes.

El nuevo Comité Regional incorpora a los 125 nuevos integrantes que se eligieron por voto individual y directo en el último congreso regional. Además, ya forman parte del Comité 125 miembros elegidos en los últimos congresos provinciales tanto de Cáceres como de Badajoz.

Como miembros natos, también forman parte de este órgano los 25 integrantes de la Comisión Ejecutiva Regional, los dos secretarios provinciales, los exsecretarios generales y miembros de Juventudes Socialistas, UGT y UPA-UCE, ha informado el PSOE de Extremadura en nota de prensa.