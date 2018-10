El PSOE extremeño achaca las "charlotadas" de Monago a que "no tiene programa político" para la región

Actualizado 24/09/2018 14:09:37 CET

MÉRIDA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Extremadura ha destacado este lunes que el presidente regional del PP, José Antonio Monago, "en las últimas semanas se ha empeñado en hacer mucho ruido político", en el que "todo lo que dice son bufonadas o charlotadas", algo que ha achacado a que "no tiene programa político" para la región.

De esta forma se ha pronunciado la secretaria de Organización del PSOE de Extremadura, Marisol Mateos Nogales, en rueda de prensa este lunes en Mérida, en la que ha señalado a Monago "que no se esfuerce, que sabemos que no tiene programa político para Extremadura y no tiene ninguna alternativa".

En su intervención, Marisol Mateos ha recordado al dirigente del PP que cuando gobernó "dejó a Extremadura en la ruina económica, financiera y social", con un déficit "más de 600 millones de euros y muchos derechos perdidos", tras lo cual "ha tenido que ser el PSOE el que ha recuperado el diálogo político y social y recuperar los derechos".

También ha señalado la secretaria de Organización del PSOE que "parece mentira" que Monago "a través de las redes sociales haga reflexiones sobre la precariedad laboral o la tasa de desempleo de la comunidad", cuando según ha aseverado, fue durante su mandato al frente de la Junta cuando la región alcanzó "las mayores cotas de desempleo", ha dicho.

"No todos somos iguales", ha señalado Mateos, quien ha destacado que en los cien días de Gobierno de Pedro Sánchez "han venido cinco ministros a la región a ayudar a resolver los problemas de la comunidad autónoma", y en los mil días anteriores del Gobierno de Rajoy "tan solo vinieron cuatro ministros".

Durante su intervención, Marisol Mateos ha invitado a Monago a "hacer un ejercicio de memoria" sobre el inicio del curso escolar cuando él gobernaba, cuando "no había libros de texto, no había transporte escolar y no había maestros", mientras que en la actualidad "hay menos niños en las aulas y más maestros".

VISITA DE MAGDALENA VALERIO A LA REGIÓN

Por otra parte, Marisol Mateos ha destacado la visita que la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, realizó este pasado sábado a Olivenza para participar en un acto del PSOE de Badajoz.

Una visita en la que los miembros del PSOE trasladaron a la ministra su reivindicación de un Plan Especial de Empleo para Extremadura, así como un Plan de Infraestructuras que "siga generando riqueza" en la comunidad autónoma, ya que "los datos buenos", pero "sigue habiendo un problema importante sobre precarización laboral y subsidiación", ha destacado Mateos.

"Esta fue una de las reivindicaciones importantes que se llevó la ministra" de su visita a Extremadura, ha destacado la secretaria de Organización del PSOE extremeño, quien ha aseverado que el Gobierno central "es la esperanza" en la actualidad para los extremeños.

Y es que, según ha destacado Marisol Mateos, en los cien días de Gobierno de Pedro Sánchez se ha "comprometido en devolver a los ciudadanos un trabajo digno", así como a incrementar el salario mínimo interprofesional "de forma paulatina", o a luchar contra el fraude a la Seguridad Social.

"IMPULSO" A LA LUCHA CONTRA EL CAMALOTE

Por otra parte, la dirigente socialista ha valorado la "determinación y la profesionalidad" tanto de la Delegación del Gobierno, varios ministerios y la Junta de Extremadura por "impulso del plan de acción" de lucha contra el camalote, tras la reunión que mantuvieron el pasado viernes en Mérida.

"Se trata de un paso firme y decidido para evitar que exista el camalote en las aguas del río Guadiana", ha destacado Mateos, quien ha señalado que supone un "problema grave", de ahí la "importante necesidad de erradicarlo" en Extremadura.

Sin embargo, Mateos ha apuntado la "paradoja" que "parece ser que el problema del camalote no existía en 2015", cuando gobernaba el PP en Extremadura y España, y "sí existe tres años y medio después", cuando gobierna el PSOE en la región y el país.

Ante esta situación, la secretaria de Organización socialista ha reafirmado que la Junta de Extremadura "nunca se ha puesto de perfil sobre esta cuestión", ya que "declaró la situación de emergencia allá por el año 2015 solicitando la intervención de la UME", pero "fue precisamente el PP y Podemos quienes se negaron a la tramitación de una iniciativa que permitiera la colaboración de la UME".

Ha recordado además que el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, también "se opuso a una iniciativa que presentó el portavoz socialista, Ricardo Cabezas, en el Ayuntamiento de Badajoz", ha señalado Mateos.