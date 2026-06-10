El PSOE lamenta el rechazo de Guardiola a su propuesta de "sacar" a Vox del gobierno: "Ha elegido la radicalidad"

La portavoz del PSOE en la Asamblea, Isabel Gil Rosiña, en rueda de prensa para valorar las comparecencias de altos cargos de la Junta para desgranar los Presupuestos de Extremadura para 2026 - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en la Asamblea, Isabel Gil Rosiña, ha considerado que la presidenta de la Junta, María Guardiola, "ha elegido abrazar los postulados de la extrema derecha" y de la "radicalidad" al no aceptar la propuesta del líder socialista en la región, Álvaro Sánchez Cotrina, de "sacar a la extrema derecha de la gobernanza" y ofrecer el apoyo a cambio para aprobar los Presupuestos de la comunidad (PGEx) para 2026, previa aceptación también de una serie de acuerdos.

Tras subrayar que con dicha propuesta los socialistas pretenden "ser útiles, no a Guardiola, sino a la gente", y evitar la "destrucción" de la Extremadura construida en las últimas cuatro décadas "desde la política" y con la "participación de la ciudadanía", Gil Rosiña ha recriminado que Guardiola ha tomado la "elección clara" de ser "rehén" de la extrema derecha.

"Ayer no sólo se rechazaron dos enmiendas a la totalidad (a los PGEx), ayer María Guardiola rechazó la oportunidad de tener una salida digna para no tirar por tierra la Extremadura que hemos conocido a lo largo de las últimas cuatro décadas, y ha elegido abrazar los postulados de la extrema derecha, de la radicalidad, de quienes han venido a las instituciones para sembrar odio, dividir a la ciudadanía y clasificar a buenos y malos ciudadanos", ha expresado la portavoz socialista en rueda de prensa este miércoles en la Asamblea, en Mérida, para valorar las comparecencias de altos cargos de la Junta para desgranar los PGEx 2026.

Al respecto, y frente al "horror" que plantea a su juicio el acuerdo PP-Vox en Extremadura, Gil Rosiña ha subrayado que los socialistas han planteado a Guardiola "una salida razonable, política, inteligente y razonada" pero a la que la presidenta de la Junta "ha dicho que no", lo que a su juicio lleva a la conclusión de que el PP que se conocía "hasta ahora" en la región "ya no existe" porque "ha decidido abrazarse a los postulados de la extrema derecha y hacerlo suyo".

En esta línea, ha remarcado que sobre la base de esos principios es como se han escrito los Presupuestos de la comunidad para 2026 elaborados por la Junta de Extremadura, y que "desde luego van a tener unas consecuencias gravísimas para los ciudadanos", motivo por el cual el PSOE insiste en su rechazo "en términos generales" a las cuentas.

(((Más información en Europa Press)))