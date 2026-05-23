El PSOE llama a una movilización en Extremadura "contra los odiadores" porque son "los que sobran" de la sociedad

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, la constitución del nuevo Comité Regional del partido, a 23 de mayo de 2026, en Mérida (Badajoz). - PSOE DE EXTREMADURA

MÉRIDA 23 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha llamado a una movilización en la región "contra los odiadores" porque "son los que definitivamente sobran de la sociedad, y no otros".

El socialista ha respondido así este sábado en rueda de prensa a las preguntas acerca de la manifestación apoyada por Vox y PP que se ha celebrado en Madrid para pedir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Además, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha pedido prisión provisional para el exdirigente José Luis Rodríguez Zapatero, tras conocerse esta semana un auto de imputación por el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Sobre estos retos, la manifestación y la investigación a Zapatero, Sánchez Cotrina ha afirmado "respetar" tanto las marchas como los tiempos judiciales, al tiempo que ha recalcado que la atención de su formación está sobre los problemas de Extremadura, que "tiene muchos".

"Nosotros estamos centrados y obsesionados ya con darle soluciones a los problemas de Extremadura y Extremadura tiene muchos, sobre todo desde el acuerdo del PP y Vox que imprime la prioridad nacional y que viene a decir a los hombres y mujeres de esta tierra que es peor que viole un delincuente migrante que un delincuente español", en referencia a la denuncia de una agresión sexual esta semana en Mérida.

"Afrontamos los tiempos judiciales respetando la justicia, pero afrontamos también los retos políticos diciendo a Extremadura que queremos ser la esperanza de esa gente que tiene problemas y necesitan una solución. Pero también de esa gente que, no teniendo grandes problemas, necesitan de la política para ilusionarse con una nueva tierra, con un nuevo proyecto", ha remarcado el socialista.