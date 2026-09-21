El PSOE lleva una propuesta a la Asamblea para reclamar a la Junta ayudas directas por la subida de los carburantes

El portavoz del PSOE de Extremadura, Manuel José González Andrade, muestra una copia del cartel de las Urgencias del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres. - PSOE EXTREMADURA

MÉRIDA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE de Extremadura, Manuel José González Andrade, ha reclamado al gobierno regional una respuesta a la situación que atraviesan los sectores más afectados por la subida del precio de los carburantes de las últimas semanas, tal y como hizo el anterior Ejecutivo socialista de Guillermo Fernández Vara en 2022.

En este sentido, ha anunciado en una rueda de prensa en la sede del partido que el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado este mismo lunes una propuesta de impulso para que el gobierno de María Guardiola "actúe", en la que reclaman "ayudas propias para los sectores más afectados por esta situación, sector de transporte y también autónomos, pequeñas empresas, trabajadores y trabajadoras, y sector primario".

González Andrade ha recordado asimismo que en la región hay "precedentes" en este tipo de ayudas, en alusión a la "respuesta a la subida de los precios de los carburantes" que estableció la anterior administración socialista mediante la Orden de 3 de noviembre de 2022.

Todo ello para compensar una subida de precios que les preocupa a los socialistas porque tiene "un impacto directo en el sector, en los costes de los transportistas", y también por la falta de respuesta del Ejecutivo regional de PP y Vox que no ha dicho "nada al respecto".

Asimismo, ha recordado que el Gobierno de España ya ha puesto ayudas al sector del transporte por la subida de los precios de los carburantes, de modo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez, en su caso, "está haciendo lo que tiene que hacer un gobierno responsable". Por ello, el PSOE reclama ahora estas ayudas autonómicas "para compensar aquellas donde no pueda llegar el Gobierno".

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