El PSOE llevará a la Asamblea una equiparación salarial de los empleados públicos de la Junta que cree "de justicia"

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, atiende a los medios antes de reunirse con los sindicatos para aborar la equiparación salarial de los empleados públicos. - PSOE EXTREMADURA

MÉRIDA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha avanzado que van a impulsar una "batería" de iniciativas parlamentarias en la Asamblea para dar respuesta a la reivindicación de los sindicatos sobre la equiparación salarial de los 35.000 empleados públicos de la comunidad autónoma del ámbito de la Administración General y de la Sanidad respecto al conjunto del país.

Una reivindicación que el líder de los socialistas extremeños considera "de justicia" y para la que considera que el gobierno autonómico de María Guardiola tiene los recursos necesarios para dar cumplimiento.

"Si yo fuera presidente, esto estaba resuelto en los próximos meses con el diálogo con los sindicatos", ha señalado en declaraciones a los medios antes de reunirse con representantes de CSIF, CCOO y UGT para abordar la equiparación salarial de los empleados públicos de la Junta.

Una reunión en la que escuchará las propuestas de los sindicatos para mejorar la vida de 35.000 personas que "lo único que están haciendo es reivindicar una homologación salarial que es de justicia", y para la que el parlamento regional tiene "mecanismos, herramientas y capacidad suficiente" para llevarla a cabo.

Sin embargo, dado que la presidenta de la Junta, María Guardiola, "no quiere que hablemos en el parlamento", ha señalado, en referencia a las "muchas" veces que ha dado "plantón" a la Cámara autonómica, los socialistas van a presentar "una batería de iniciativas" que trasladen las reivindicaciones del colectivo a fin de concretar un acuerdo parlamentario que evite la huelga general que están planteando los sindicatos.

"Nosotros desde la responsabilidad del Partido Socialista creemos que podemos llegar a acuerdos y a entendimiento con todas las fuerzas políticas, plantear un marco de negociación que permita que esa huelga no se haga definitivamente, porque ante la estabilidad y el ruido nosotros siempre hemos optado por la estabilidad", ha señalado Sánchez Cotrina.

Antes de concretar estas propuestas mantendrá un encuentro con los representantes de lo sindicatos, a quienes también trasladará su "pleno respaldo" a sus reivindicaciones.

Por otro lado, ha sugerido a María Guardiola que dé marcha atrás a la supresión a la ecotasa autonómica a la Central Nuclear de Almaraz para dedicar estos 120 millones de euros para que los empleados públicos "tengan dignidad salarial, homologación salarial y que eso se va repercutido también en todos los servicios públicos".

Asimismo, ha subrayado que esta reivindicación llega con "el mayor presupuesto de la historia de Extremadura", que ha de servir para "abordar las reivindicaciones de deuda histórica" que la comunidad tiene con colectivos como los empleados públicos.

"El mayor presupuesto de la historia de Extremadura nunca lo habíamos tenido, lo tenemos este año. Y este año es cuando hay que dar la solución", ha argumentado.