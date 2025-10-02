El PSOE pide que el consejero de Economía rinda cuentas en la Asamblea sobre su "fracaso" en materia laboral

El portavoz de Empleo del PSOE en la Asamblea de Extremadura, Juan Ramón Ferreira, en rueda de prensa para valorar los datos de paro en septiembre - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura registrará una petición de comparecencia en la Cámara regional del consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, para que rinda cuentas sobre su "fracaso" en materia laboral desde que gobierna María Guardiola en la comunidad.

De este modo lo ha anunciado el diputado socialista Juan Ramón Ferreira, quien tras defender que después de dos años en el poder tanto Guardiola como Santamaría "han fracasado" en sus políticas económicas y de empleo, porque "no han conseguido el objetivo que se plantearon, que era converger con España", ha pedido que el consejero ofrezca explicaciones, y si no lo hace entonces la presidenta de la Junta asuma la "responsabilidad".

"Tiene que dar explicaciones y, si no, será la señora Guardiola la que tenga que asumir la responsabilidad no solo de la cuenta de resultados que estamos teniendo en Extremadura, sino de mentir a los extremeños y extremeñas cada vez que dice que Extremadura está haciendo historia", ha espetado Ferreira en rueda de prensa este jueves en Mérida.

"Es el momento, y ya que ha dicho Guardiola que puede ser el último año de legislatura, pues que rinda cuentas el señor consejero y nos explique qué es lo que ha hecho en estos dos años", ha afirmado, "porque, desde luego que si ha hecho algo, lo ha hecho mal y, si no ha hecho nada, es entonces que sobra en este Gobierno".

Así, ha lamentado que a tenor de los datos Extremadura "no" converge en materia de empleo, algo que ha achacado al "desgobierno" de María Guardiola, quien a su juicio "cada vez que dice que Extremadura está haciendo historia en economía y empleo, está mintiendo a los extremeños".

(((Más información en Europa Press)))