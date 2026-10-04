El PSOE pide a la Junta ayudas directas para el olivar tradicional de montaña de la variedad Manzanilla Cacereña

Archivo - Aceituna Manzanilla Cáceres - ACENORCA - Archivo

MÉRIDA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura ha registrado una propuesta de impulso para su debate parlamentario en la que insta a la Junta a poner en marcha un conjunto de medidas para proteger y garantizar la viabilidad del olivar tradicional de montaña de la variedad Manzanilla Cacereña.

En un comunicado, la formación socialista ha afirmado que esta variedad es un cultivo "de especial importancia" económica, social, ambiental y territorial para numerosas zonas de la región.

La iniciativa plantea, en primer lugar, aprobar una línea específica de ayudas directas de, al menos, 300 euros por hectárea para estas explotaciones, como compensación tanto por la pérdida de rentabilidad que afrontan como por los servicios ecosistémicos que prestan. El importe se calcularía conforme a la metodología de costes evitados desarrollada por la Universidad de Extremadura (UEx), ha especificado el PSOE.

Además, la formación socialista propone diseñar, dentro del marco del Plan Estratégico de la PAC, una nueva ayuda que reconozca los beneficios medioambientales de este modelo de olivar, garantizando así "una compensación adecuada y complementaria a las ayudas asociadas y a los eco-regímenes actualmente establecidos".

La propuesta también reclama reforzar las inspecciones de oficio en los puestos de recogida y en las industrias compradoras, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la Ley 12/2013 de mejora de la cadena alimentaria. En este sentido, se plantea asegurar que los precios abonados cubran los costes de producción y que todas las operaciones dispongan del correspondiente contrato agroalimentario.

NUEVO ESTUDIO DE COSTES DE PRODUCCIÓN

Para disponer de una referencia actualizada y objetiva, el Grupo Socialista propone elaborar y publicar un nuevo estudio oficial de los costes de producción de la aceituna de mesa Manzanilla Cacereña, con la participación de las organizaciones agrarias, las cooperativas agroalimentarias y la Universidad de Extremadura.

Este estudio serviría, señala el PSOE, de referencia para las inspecciones y para la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria, siguiendo el modelo desarrollado en Castilla y León para la uva.

Otra de las medidas planteadas es impulsar la creación de una Indicación Geográfica Protegida (IGP) para la aceituna de mesa Manzanilla Cacereña, con el propósito "de diferenciar el producto en el mercado, reforzar su calidad y trazabilidad y contribuir a mejorar la rentabilidad de los agricultores".

El PSOE reclama, además, la aprobación de un Plan Integral de Protección del Olivar Tradicional de Montaña, que contemple medidas para favorecer el relevo generacional, apoyar la mecanización adaptada a las condiciones de montaña y desarrollar actuaciones de gestión activa del combustible mediante la agricultura y la ganadería extensiva.

Por último, la iniciativa plantea mantener y reforzar las medidas de prevención de incendios forestales vinculadas al olivar tradicional, dando continuidad a lo ya solicitado por el Grupo Socialista en la Propuesta de Impulso relativa al papel del olivar como cortafuegos. Entre otras actuaciones, se propone elaborar un mapa autonómico de olivares estratégicos, ejecutar los planes periurbanos en los municipios con riesgo de interfaz urbano-forestal e incrementar los trabajos preventivos durante todo el año.

Así, el Grupo Socialista ha planteado una "estrategia integral" que combine rentabilidad, protección ambiental, prevención de incendios, calidad, trazabilidad y relevo generacional, con el objetivo de garantizar el futuro de un cultivo "estrechamente ligado" al territorio y a la economía de las zonas rurales de Extremadura.